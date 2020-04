Há uma nova animação para ver na Netflix: apresentamos-lhe os manos Willoughby

Os Willoughby chegam à Netflix esta quarta-feira, 22 de Abril. Apresentamos-lhe os irmãos de cabelo cor-de-rosa que só queriam um final feliz.

“Conseguimos! Nós... Estamos... Liiiiiiivres!”, festejam Tim, Jane e os gémeos Barnaby A e Barbany B quando conseguem despachar os pais para uma viagem onde não são permitidas crianças. Os Willoughby não são uns miúdos exactamente iguais aos outros. Se lhes perguntássemos de quem gostam mais – do papá ou da mamã – responderiam sem hesitar: “De nenhum dos dois.” Atenção, atenção: não são uns pirralhos travessos. Estão é convencidos que ficam melhor sozinhos do que com os egoístas e mal-humorados Mãe e Pai, demasiado ocupados com o amor entre eles para sobrar pachorra para aturar a prole.

Está lançado o mote para o novo filme de animação da Netflix, que ganha morada na secção infantil do canal de streaming já esta quarta-feira, 22 de Abril – mesmo a tempo de animar as famílias entre a azáfama das aulas virtuais.

As aventuras dos manos que só queriam ter uma família normal e ser felizes para sempre, como nos clássicos Mary Poppins ou Um Conto de Natal, vêm do livro premiado da autora norte-americana Lois Lowry, Os Willoughby.

A versão cinematográfica dos Bron Studios, com realização de Adam Wood (Lego Ninjago – O Filme) e animação de Craig Kellman (Madagáscar, Hotel Transilvânia ou A Família Addams), só estará disponível na Netflix e não esqueceu as melhores personagens do livro: veio a Ama, que limpa, cozinha e – uau – canta; veio o Gato, narrador da história; veio Melanoff, um magnata de guloseimas que aprende que a vida é mais açucarada quando há alguém doce com quem a partilhar; veio o bebé abandonado e veio o Serviço de Protecção de Menores, que não partilha exactamente a ideia de família perfeita com os irmãos órfãos de cabelo cor-de-rosa.

A versão original conta com vozes de pesos pesados como Ricky Gervais, Terry Crews ou Maya Rudolph. Em Portugal, a tarefa coube a Filomena Cautela, Rui Unas, Albano Jerónimo, Vasco Palmeirim, Soraia Tavares e Pedro Ribeiro.

Netflix. Estreia quarta-feira, 22 de Abril.

