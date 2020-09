Há uma nova Cabine de Leitura em Lisboa

As pequenas Cabines de Leitura estão a regressar a Lisboa e há uma novidade no Campo Mártires da Pátria. Fizemos um apanhado destas micro bibliotecas.

A primeira cabine telefónica da história da humanidade nasceu em Berlim em 1881. Mas foi só em 1932 que chegou a Portugal, de tipo inglês, na altura chamadas de quiosques. O tempo passou e outros modelos surgiram, mais modernos, que ainda hoje existem. Existem, mas escasseiam. Afinal, todos andamos de telefone na mão e o acto de colocar uma moeda (ou um cartão) para fazer uma chamada é muito século XX. Tem bateria no telemóvel? Entre na mesma, desta feita para ler. As microbibliotecas comunitárias instaladas nas cabines multiplicam-se, facilitando o acesso a livros e fomentando os hábitos de leitura.

“Doar, levar, ler, devolver” era o lema da primeira Cabine de Leitura, instalada em 2014 na Praça de Londres. Um conceito inédito criado por Carlos Moura-Carvalho, que acaba de ser replicado em Arroios. A microbiblioteca, no Campo Mártires da Pátria, foi inaugurada a 9 de Setembro e nasceu de uma proposta vencedora do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia, tendo como parceiros a Fundação Altice e o Goethe-Institut Portugal – que fez uma doação de livros, tal como a Biblioteca de São Lázaro. Há álcool em gel disponível e é obrigatório o uso de máscara para entrar.

Também na cabine da Praça de Londres, que reabriu a 8 de Setembro, há medidas de segurança: a desinfecção de pontos de contacto no espaço e o uso de máscara pelo voluntário de serviço, bem como a suspensão temporária das doações de livros. Actualmente são dez os voluntários da cabine primogénita que, de acordo com a sua disponibilidade, cedem parte do seu dia para esclarecer, ajudar, aconselhar e receber os livros dos leitores. É também um espaço dinâmico ao qual está associada programação cultural, como leituras encenadas, conversas literárias ou a organização, desde 2018, do Abecedário – Festival da Palavra.

Mas há mais leituras em cubículos. Só a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior tem duas cabines, embora baptizadas de outra forma e sem os característicos tons de vermelho. Inauguradas em 2018, em parceria com a Fundação PT, estão localizadas no Largo dos Trigueiros (Mouraria) e no Jardim do Recolhimento (Castelo). A manutenção está a cargo de duas colectividades da freguesia: o Grupo Desportivo do Castelo e o Grupo Gente Nova – Associação.

Ainda sem previsão de reabertura estão as cabines da Penha de França (Parada do Alto de São João), Campo de Ourique (Jardim da Parada) e Parque das Nações (Passeio dos Jacarandás e Largo José Mariano Gago).

