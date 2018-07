Há uma nova cabine telefónica na cidade que é uma microbiblioteca

Trocar telefones por livros parece uma ideia do outro mundo, agora que a tecnologia tomou de assalto as nossas vidas, mas ainda é possível. Nas antigas cabines telefónicas estão a nascer microbibliotecas – a mais recente foi inaugurada na freguesia de Santa Maria Maior e ergue-se no Jardim do Recolhimento.

A iniciativa da Altice Portugal e da Junta de Freguesia segue o mote “levar, ler, doar, devolver”, o mesmo que se tem multiplicado noutros locais da cidade onde têm surgido cabines de leitura, como é o caso das que funcionam na Praça de Londres ou junto à Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, na Amadora. Estas cabines de leitura, dinamizadas pela Fundação PT, vêm facilitar o acesso a livros e aos hábitos de leitura, sobretudo para os mais novos, tornando-as verdadeiras bibliotecas comunitárias.

“Integrar na freguesia esta microbiblioteca evidencia a nossa preparação e a nossa vocação para acolher projectos de cariz cultural e, com a particularidade deste, com enfoque no valor não mensurável, mas essencial, da leitura”, refere em comunicado Miguel Coelho, presidente da junta.

A quem passar por ali pede-se que deixe uma obra na cabine – e todos sabemos que há sempre livros lá em casa a ocuparem espaço indevido e a ganhar pó – e que seja livre de levar um livro à escolha das prateleiras e devolvê-lo quando terminar a leitura.

“Por mais gigas que possam ser consumidos na rede da Altice Portugal, não é comparável, nem será mensurável o valor aportado pelo livro e a leitura na formação e na construção do pensamento, desde a raiz, desde as primeiras leituras, desde a escolaridade infantil”, afirma Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal.

Parque Infantil e de Lazer/Jardim do Recolhimento (Castelo).

