Há uma nova casa de comes e bebes de Telheiras

É difícil agradar a todos, mas no novo Best of CCBC tenta-se fazer isso mesmo. O espaço abriu em Agosto e quer reunir diferentes estilos à mesa.

Para alguns telheirenses, são imensas as questões sobre o triste fado do restaurante espanhol Lizarran, em Telheiras. Depois de mais de uma década de existência, composta por muitos anos de sucesso, o restaurante espanhol acabou por fechar. Não sabemos ao certo o que aconteceu, mas o melhor é não ceder à nostalgia. É que na morada do antigo Lizarran vive agora o Best of CCBC, que à boa maneira bairrista convida a uma estadia prolongada e descontraída, seja para uma refeição, para um copo, para uma boa conversa ou até para ver um jogo de futebol ou ouvir música ao vivo.

O responsável é César Campos, que se recusa a chamar-lhe restaurante e insiste num “sítio onde se pode comer”. “Restaurante é limitativo”, justifica o empresário, que quer estar preparado para servir vários gostos e rotinas, distanciando-se do modelo de restaurante tradicional. César detém outros negócios, mas esta é a primeira aventura na restauração. Uma aventura vivida à sua imagem, a começar pelo nome — Best of CCBC — que inclui as suas iniciais.

Gabriell Vieira

Mas não só. O passado de vendedor de rua fez com que César Campos considerasse uma maior flexibilidade nos horários de refeição do seu sítio. O projecto inicial contemplava o pequeno-almoço e uma espécie de bar no piso de cima para preencher vários momentos do dia, mas por falta de funcionários não foi possível. Ainda assim, a cozinha funciona desde o final da manhã à ceia e além de servir opções típicas de almoço e jantar, inclui uma carta de petiscos, outra de snacks e outra de bebidas. Tudo pode ser pedido a qualquer altura do dia.

Gabriell Vieira

Além do horário alargado e da possibilidade de pedir uma refeição de almoço à hora do lanche, existe a vontade de “incluir toda a gente”. “É para que alguém que venha da praia não se sinta mal em entrar de chinelos e o outro venha de fato e gravata porque foi trabalhar. Não tem de ser impeditivo de nada, tem de ser um sítio para estarem juntos. Aqui todos são bem-vindos”, sublinha.

Gabriell Vieira

Assim, a ementa foi desenhada de forma a “possibilitar que quatro amigos, um que só quer comer salada, outro que quer comer um bom bife do lombo, outro que só quer um petisco e outro que só quer uma cerveja estejam juntos”, continua. E as possibilidades são inúmeras. Nas refeições mais compostas destacamos o ceviche da Tânia (12€), preparado com atum; o verde crocante (4€), um caldo verde desconstruído; o risotto de camarão e espargos (14€) e a cabidela com pato (14€). Nos petiscos, as fritas com amor (5€), umas batatas fritas cobertas com queijo, parecem ser as favoritas. Há ainda tostas, hambúrgueres, saladas e muitos outros pratos à escolha e também um menu do dia (12,5€), que vai sendo alterado todas as semanas. Este inclui um prato, bebida, café e uma mini sobremesa. É claro que pode sempre pedir a versão normal, mas para os menos gulosos as mini sobremesas podem ser a opção mais acertada.

Gabriell Vieira

Na tentativa de ser “um espaço muito local” e “juntar muitas pessoas” (com a devida distância), há três televisões ligadas com canais de desporto. No Best of CCBC cabem 30 pessoas no interior, 60 na esplanada e mais umas quantas numa sala do piso de cima, que por agora é apenas utilizada para eventos privados. No futuro, César espera dinamizar o piso superior e transformá-lo num bar, alargando o horário de funcionamento até à 01.00. Às quintas, sextas e sábados há música ao vivo na zona da esplanada, mas quando o bar estiver em funcionamento a ideia é “levar a música lá para cima” após o jantar.

R. Poe. Bocage 15D (Telheiras). Seg-Qui 12.00-23.00. Sex-Sáb 12.00-00.00.

