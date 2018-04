Há uma nova exposição para visitar no centro LGBT

A androginia é o tema da exposição colectiva do Centro LGBT "Lunários", que será inaugurada na sexta e que se prolonga até 28 de Abril.

A exposição conta com três artistas emergentes que já tinham exposto o seu trabalho em conjunto em Setembro do ano passado na galeria Foco, na exposição "Pau Duro, Coração Mole".

Em "Lunários", o fotógrafo Rui Palma junta-se ao ilustrador e escultor Thomas Mendonça e ao performer e artista plástico Christophe dos Santos para explorar a androginia, essa “manifestação inconsciente do desejo nostálgico de retornarmos ao estado primordial dos seres originais abordado por Aristófanes no Banquete de Platão”, lê-se no texto de apresentação da exposição.

O título escolhido é explicado também com recurso à mitologia: “Os filhos do sol possuíam dois órgãos genitais masculinos e os da terra dois femininos. Os da Lua, os Lunários - possuindo a luz do sol e a sombra da terra - apresentavam um órgão de cada sexo.”

Entre 6 e 28 de Abril, no Centro LGBT. Rua dos Fanqueiros, 40 (Baixa). Qui-Sáb 19.00-23.00. Grátis

