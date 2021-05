Há uma nova obra de arte urbana no Campo de Jogos do Calhariz

Cada vez mais campos de jogos são decorados com arte urbana. O mais recente, na Freguesia de Benfica, foi intervencionado pelos artistas locais Edis One e Pariz One.

Inaugura esta sexta-feira, 7 de Maio, uma intervenção de arte urbana no Campo de Jogos do Calhariz (Estrada do Calhariz, junto ao n.º 13), da autoria dos artistas locais Edis One e Pariz One. Um projecto que baptizaram de Cara ou Coroa e que promove valores como o fair play e a igualdade de género.

Na pintura que cobre todo o piso do campo de jogos, inspirada em expressões como “desporto rei” ou “prova rainha”, estão ilustrados o rei e a rainha de copas de um baralho de cartas. Cara ou Coroa quer dar a mesma importância e os mesmos valores às duas figuras, independentemente do género que representam, ao mesmo tempo que promove o respeito dentro e fora de campo.

A iniciativa integra o projecto “NO!”, promovido pela Junta de Freguesia de Benfica, que combate a discriminação e violência doméstica na freguesia, e contou com o apoio da GAU – Galeria de Arte Urbana e da Câmara Municipal de Lisboa.

O município, através da GAU, está a criar uma rede com vários espaços intervencionados por artistas de arte urbana, com o objectivo de promover a prática de desporto ao ar livre, um dos eixos da Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021. O programa já passou pelo Polidesportivo do Campo Mártires da Pátria, intervencionado pelo artista urbano Akacorleone, pelo mítico campo de basquetebol Chicago, em Chelas, pintado pela dupla Halfstudio, ou pelo campo da Calçada de Carriche, onde o writer Hélio Bray deixou uma homenagem a Kobe Bryant.

