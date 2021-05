MURO une a arte urbana e as pessoas em edição maior no Parque das Nações

Em mais um episódio de “a pandemia trocou-nos as voltas”, também o Festival MURO, organizado pela Galeria de Arte Urbana (GAU) da Câmara Municipal de Lisboa, se viu obrigado a empurrar a edição do evento de Maio para a semana entre 3 e 11 de Julho. O Parque das Nações será a tela deste ano, onde já pode ver murais e empenas terminadas, que antecipam o festival, assinadas por D* Face e pelo Colectivo Rua.

“O MURO que nos (Re)úne" dá o mote para mais uma edição do festival que, desde 2016, forra os bairros e as vistas de Lisboa com um papel de parede especial, o da arte urbana. Passou por Carnide, Marvila e Lumiar, deixando para trás 112 obras assinadas por 157 artistas a ocupar uns módicos 17 mil metros quadrados. A empreitada segue agora para Oriente e, pela primeira vez, as obras vão estar mais dispersas no bairro com intervenções em vários núcleos.

Mariana Valle Lima A segunda obra que antecipa o festival já pode ser vista no Casal dos Machados

O Casal dos Machados será palco do núcleo da Multiculturalidade, e já ficou marcado com uma peça de arranque assinada pelo colectivo RUA, de Fedor, Oker, The Caver, Third, Contra e Draw. Mas como é que seis artistas – que são “acima de tudo um grupo de amigos”, diz Tiago (aka Fedor) – pintam um mural que fique coeso? “Começamos por criar individualmente elementos que estejam relacionados com o tema da multiculturalidade, neste caso”, explica Tiago. “Depois, e como é uma obra de uma dimensão considerável, temos de encaixar as nossas peças num todo. Cada um não limita o outro naquilo que vai fazer”.

Outro dos núcleos fica na Avenida de Pádua e será dedicado à Sustentabilidade. Aqui a intervenção vai aproveitar o espaço de pracetas, muros, rotundas e túneis pedonais para peças de pintura, escultura e iluminação. Para intervir no espaço já está confirmado o artista Bordalo II com uma série de animais feitos de desperdício.

Já o Parque Tejo, tão ligado à prática de desportos urbanos, acolhe o núcleo da Cultura Urbana. Aqui serão feitas intervenções ao nível dos pilares e muro da Ponte Vasco da Gama com foco no graffiti, no skatepark já existente, e ainda na transformação de um parque de estacionamento em campos de street basket 3x3. Dois nomes saltam à vista: o graffiter português Odeith e a designer gráfica colombiana Zurik.

Mariana Valle Lima

Aos três núcleos juntar-se também a zona da Gare do Oriente, ponto de partida e chegada das várias actividades que vão decorrer no festival. É lá que já pode ser visto o grande mural pintado pelo britânico D*Face, um dos maiores nomes da arte urbana a nível mundial.

E ainda a exposição de serigrafias do colectivo Crack Kids e uma mostra de trabalhos serigráficos e de objectos 3D de Odeith.

Em paralelo às intervenções artísticas, que decorrem quase todas nos meses anteriores ao festival, a semana de 3 a 11 de Julho fica marcada pelas habituais actividades da programação: workshops, concertos e visitas guiadas a pé. Este ano, porém, há uma estreia: passeios de bicicleta com paragens nas várias obras de arte urbana.

www.gau.cm-lisboa.pt/gau.html / Instagram: @galeria_de_arte_urbana

