Há uma nova plataforma de fitness e foi feita a pensar nas mulheres

A plataforma do Movimento Ama-te fica online já este sábado, com aulas inspiradas em body sculpt, dança e ballet fitness.

Os ginásios podem estar abertos, mas continua a haver espaço para os conteúdos virtuais. A última novidade neste capítulo é um projecto português — a plataforma do Movimento Ama-te é essencialmente destinada a mulheres a partir dos 35 anos e fica online já este sábado (8 de Janeiro). O lançamento é assinalado com uma aula em directo gratuita, marcada para as 09.15.

Vera Viegas é a mulher por detrás da ideia. Criadora do Método Ama-te, um treino que privilegia a força, a resistência muscular e cardiovascular e a flexibilidade, especializou-se na modalidade de ballet fitness, uma das referências que trouxe para as aulas disponibilizadas no novo site, além da dança, do balance, do body sculpt e das modalidades de combate.

Através do Movimento Ama-te, pretende trabalhar corpo e mente com o objectivo de proporcionar bem-estar às mulheres, em particular as que estão a passar pela menopausa.

Após a aula inaugural, que requer inscrição prévia, será possível subscrever os conteúdos da plataforma a partir de 12€. Os vídeos disponibilizados abrangem diferentes níveis de exigência.

