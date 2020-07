Há uma nova varanda para o Tejo com pratos, petiscos e gelados. É Lá no Rio

Um mês e meio de transformações e o Lust In Rio tornou-se numa das maiores varandas gastronómicas do rio. Três zonas distintas, vista directa para o Tejo e uma carta que vai de petiscos a pratos, sempre com cocktails a acompanhar, são as propostas deste Lá no Rio.

O dia, quente, pedia pouco mais do que um pouso à sombra e um copo de qualquer coisa fresca – um cocktail de frente para o rio talvez fosse a receita mais fácil de imaginar. Foi este um dos pontos de partida para que Miguel Caetano e José Maria Santana Lopes, da Deep Attitude, se unissem à cozinha de Martim Fevereiro e ao restante grupo Lust In Rio e transformassem a esplanada da discoteca num terraço gastronómico que é, paralelamente, uma plataforma de eventos.

"Este espaço tinha a ambição a médio prazo de ter um projecto que permitisse funcionar durante mais horas com outro tipo de oferta. E com tudo o que aconteceu este ano, percebemos que espaços à beira-rio não eram muitos. Vimos a oportunidade de requalificá-lo e rentabilizá-lo com uma oferta que a cidade precisava", diz Miguel Caetano.

Começa assim a história do Lá no Rio, pensado "para que as pessoas pudessem descontrair ao pé do rio, com boa comida e boa oferta de bebida mas que tivesse também um conjunto de actividades". São, ao todo, três espaços, entre restaurante, lounge e balcony, com ofertas distintas. Na zona de restauração, a carta é mais elaborada: há petiscos como gyozas de frango agridoce (5€/4uni), tártaro de vitela com ovo de codorniz (7€) ou ceviche de atum (7€) para começar.

Segue-se depois para o bacalhau fresco, broa e farinheira com gratin dauphinois de batata doce e salada, ou o atum braseado com salada de espinafres e morangos (16€) no peixe. Nas carnes, Miguel explica que a aposta forte são as peças maturadas: vazia 30 dias 150g (18€) ou 300g (24€), mas há também outra especialidade, a empada de pato (16€) e um nasi goreng (14€), já como parte das opções vegetarianas da carta.

Na zona do lounge, "pensada para beber um copo ao final da tarde", os petiscos e pratos mais leves marcam a carta. A tosta de salmão fumado (5,50€), o hambúrguer de wagyu e foie gras (16€), a pizza Margherita (11€) ou o bowl de atum fresco (13€) são algumas das possibilidades que podem ser partilhadas com a última zona, a balcony.

"É uma parte pensada para eventos, que está preparada com entrada exclusiva, casa de banho exclusiva, bar exclusivo, pode ter o catering da casa ou pedir alguns dos pratos da zona lounge", esclarece Miguel Caetano. A tudo isto juntam-se os cocktails; Lisbon Mule (8€), uma versão do Lá no Rio do Moscow Mule, o Between Bridges (8€), de assinatura, com rum branco, melancia, lima e tomilho ou as sangrias de dois litros. Branca, rosé, espumante (22€) ou champanhe (25€). Há, também, um destaque para as limonadas, de limão e tomilho, maracujá ou frutos vermelhos (3€).

O espaço já está completamente funcional e o plano passa por alargar a programação já a partir deste mês. "Estamos a afinar coisas com os parceiros mas, por exemplo, ao fim-de-semana vamos ter o yogi brunch. Quem vier fazer uma aula de yoga, das 10.00 às 11.00 ou das 11.00 às 12.30, pode ficar para um serviço de brunch que vamos oferecer. À segunda vamos estar a trabalhar com a M80, com finais de tarde com música dos anos 80, à quinta será com Smooth FM, mais virado para a Bossa Nova, Blues. Segundas e terças queremos também ter cinema ao ar livre à noite. E aproveitando a parceria à segunda com a M80, seria um dia de filmes mais clássicos."

Para terminar, o Lá no Rio tem uma parceria com a Santini. Isso quer dizer que pode pedir uma de bola de gelado (3€) ou um combinado de sobremesa acompanhado pela bola (8,50€). Mas há também merengue de frutos vermelhos (4,50€), tarte de amêndoa (5,50€), crumble de maçã (4€) ou bolo de chocolate (5,50€).

Rua Cintura do Porto de Lisboa, Armazém 255 (Lust in Rio, Cais do Sodré). Seg-Sex 17.00-00.00. Sáb-Dom 12.00-01.00.

