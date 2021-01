Há uma nova visita guiada à Casa do Alentejo que termina com um brunch

A Casa de Alentejo é a verdadeira casa da região do Alentejo em Lisboa. E a Storic, empresa lisboeta que organiza passeios pela cidade, começa o ano com uma nova visita guiada pela instituição alentejana que inclui também um brunch. Acontece todos os sábados.

O novo ano arranca quase sempre com novas visitas na algibeira para a Storic e 2021 não é excepção, mesmo com todas as restrições que se impõem nestes dias. O edifício do antigo Palácio Alverca (sim, é assim o nome oficial da coisa) merece, só por si, uma visita, graças à decoração com traços árabes, cenário de eventos e sessões fotográficas amadoras que vê por essas redes sociais fora.

Assim, a Storic organiza ela mesma a visita guiada por todo o edifício contando aos participantes a história do local e por quem já ali passou, mas a actividade não se fica por aqui. A Casa do Alentejo tem um restaurante com pátio interior e é lá que este passeio culmina: num brunch à moda alentejana.

A visita com brunch acontece todos os sábados entre as 10.00 e as 13.00, e a refeição inclui tábuas de queijos e enchidos, ovos com espargos e com cogumelos, pão alentejano e uma bebida. A visita implica inscrição (geral@storic.pt) e tem um valor de 15€ por pessoa.

