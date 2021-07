Há uma peça de teatro imersivo para ver nos jardins de Lisboa e Almada

A Companhia João Garcia Miguel criou uma peça imersiva para ser representada em comunhão com a natureza, entre 24 e 31 de Julho. Em Ergue-te Ó Sol, os espectadores são convidados a escolher um de vários espectáculos, conduzidos por diferentes actores, num percurso que nunca será igual ao anterior. As próximas sessões vão realizar-se no Parque da Bensaúde, em São Domingos de Benfica, e na Mata dos Medos, em Almada.

Numa adaptação de Andar a Pé, de Henry David Thoreau, o mais recente projecto da iniciativa Filhos de Nenhures, da Companhia João Garcia Miguel e do Teatro Ibérico, debate temas intemporais como a relação da humanidade com a natureza. “A situação pandémica dos últimos meses revelou ainda mais a importância do lazer ao ar livre, passeios em locais naturais ou mesmo actividades culturais para momentos de descontracção em família”, diz o encenador João Garcia Miguel, que desafia as famílias a aproveitar os finais de tarde.

As primeiras sessões estão marcadas para 24 de Julho, às 17.30 e às 19.00, no Parque da Bensaúde, em São Domingos de Benfica. O programa repete-se nos dias 29, 30 e 31 de Julho, na Mata dos Medos, na Fonte da Telha, em Almada. Se preferir ver em inglês, a peça será apresentada também nessa língua no Parque Bensaúde, nos dias 25 e 31, às 17.30, e na Mata dos Medos, no dia 29, às 17.30, e no dia 30, às 19.00.

A entrada é livre, mas a lotação é limitada, sendo necessário reservar bilhetes por telefone (927 510 092) ou e-mail (bilheteira@teatroiberico.org), com indicação de nome, dia e hora da sessão pretendida e respectivo contacto telefónico.

De 24 a 31 de Julho. Parque da Bensaúde, São Domingos de Benfica (Lisboa): Sáb 17.30 e 19.00, Dom 17.30. Mata dos Medos, Fonte da Telha (Almada): Sex-Dom 17.30 e 19.00. Entrada livre, mediante reserva.

