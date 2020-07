Há “Verão no Parque” em Cascais, com música e actividades para todos

As bandas do Movimento Associativo de Cascais prometem animar as tardes de “Verão no Parque”, para aliviar a pressão sobre as praias.

O primeiro concerto fez-se ouvir no sábado, mas o “Verão no Parque” está longe de terminar. A iniciativa da Câmara Municipal de Cascais, que tem estado a promover actividades ao ar livre para aliviar a ocupação das praias, promete mais música já nos dias 8 de Agosto, 12, 19 e 26 de Setembro.

Com boas sombras, zonas de refrescamento e até street food, o “Verão no Parque” arrancou em Maio, para provar que é possível fazer praia sem pôr os pés na areia. Mas agora inclui um programa de actividades desportivas e outro de animação musical, com bandas filarmónicas. O primeiro concerto decorreu a 25 de Julho e o segundo está marcado para 8 de Agosto, às 16.00, no Parque Marechal Carmona, com a Banda da Sociedade Familiar e Recreativa da Malveira da Serra.

Um mês depois, em Setembro, o Parque Marechal Carmona volta a receber música, desta vez da Banda da Sociedade Instrução e Recreio de Janes e Malveira. O espectáculo está marcado para o dia 12, às 17.00. Seguem-se mais dois concertos, nos dias 19 e 16, à mesma hora, mas no Parque Quinta da Alagoa, com a Banda do Grupo Recreativo e Dramático 1.º de Maio de Tires e a Banda da Sociedade Musical União Paradense, respectivamente.

Se preferir desporto a música, há actividades programadas até ao final de Setembro, sempre às 10.00 e às 11.00, no Parque Marechal Carmona (13 e 26 de Setembro), Parque Urbano de Outeiro Polima (27 de Setembro), Jardim Quinta de São Gonçalo (5 de Setembro), Pinhal da Costa da Guia (6 e 19 de Setembro), Parque da Quinta da Alagoa (12 de Setembro) e Parque Urbano Quinta de Rana (20 de Setembro).

