Vem aí um festival no Tejo com uma hora de bar aberto

A ideia é simples: basta comprar um bilhete, que inclui embarcação privada para si e para a sua família ou amigos, e juntar-se a todos os outros grupos no Tejo ao início da tarde. A programação do Lisbon Boat Fest, que irá decorrer a 2 de Agosto, das 12.30 às 17.00, promete um espectáculo visual com Live DJ, entre mergulhos e actividades aquáticas, como stand up paddle, uma volta ou duas de speed boat e passeios de mota de água.

Se conseguir concentrar-se entre cuspidores de fogo, bombas de fumo colorido e o vento e a frescura do Tejo, terá ainda tempo para aproveitar uma hora de bar aberto e pavonear-se em frente às praias de Oeiras com as embarcações mais estilosas. Mas, atenção, nada de se aproximar de estranhos: a organização quer garantir o cumprimento de todas as normas de segurança impostas pela Direcção-Geral de Saúde e a Capitania do Porto de Lisboa já se prontificou a prestar qualquer apoio necessário.

Os lugares são limitados e os preços variam entre os 50€ e os 85€ por festivaleiro. Os bilhetes só são vendidos em packs, que correspondem à capacidade mínima de cada embarcação e a diferentes tipologias de barco, do mais clássico ao mais extravagante e luxuoso. O objectivo é assegurar “que as pessoas estão condicionadas fisicamente ao grupo com quem já interagem no seu quotidiano”. Todos os bilhetes incluem tripulação licenciada e certificada, animação com DJ, volta de speed boat e uma hora de bar aberto de cerveja.

Caso tenha um barco estacionado por aí, há um bilhete para si, a 90€, com acesso à rota do programa, aos serviços de bar e catering do evento, com entregas de comida e bebida em speed boat desde o barco-mãe, ligação à rádio-frequência onde é transmitido o DJ set e uma volta de speed boat.

Durante o festival, poderá requisitar serviço de restauração e bar, alugar pranchas de stand up paddle, motas de água e bananas insufláveis. Os pagamentos são todos feitos através de telemóvel.

