Há Vida no Bairro! volta a mexer com Alvalade entre Agosto e Setembro

Concertos, passeios temáticos, cinema, arte ou muitas brincadeiras. De 27 de Agosto a 11 de Setembro, vários locais de Alvalade serão o palco de mais uma edição do programa Há Vida em Alvalade!, recheado de eventos culturais para todas as idades.

A agenda abre com um ciclo de música e poesia com o tema “A música, o silêncio e o verbo era Deus”, tendo por base o livro Verbo – Deus como interrogação na poesia portuguesa, de José Tolentino Mendonça e Pedro Mexia. Entre 27 e 29 de Agosto, pode ouvir o quarteto da Associação 3Actos tocar temas de Bach, Händel, Schubert, Mozart e Giuseppe de Marzi. Que serão intercalados com declamação a cargo de Manuel Wiborg. O ciclo arranca na Igreja Paroquial dos Santos Reis Magos do Campo Grande (21.30) e, nos dias seguintes, prossegue na Igreja Paroquial de São João de Brito (21.30) e na Igreja Paroquial de Santa Joana Princesa (16.00).

Os restantes eventos musicais acontecem a 2 de Setembro, no Auditório do Centro Cívico Edmundo Pedro (21.30), onde se apresenta o Coro da ADECAM (Associação para a Defesa e Desenvolvimento do Campo Grande); e a 5 de Setembro, no Mercado de Alvalade, com Avô Cantigas (11.30) e Fado Lelé (18.00). A zona de cargas e descargas do mercado recebe também, a 4 de Setembro, o Open Day – Atelier Mercado de Alvalade (16.00-19.30), com os muralistas Paulo Albuquerque e Mariana Duarte Santos e o fotógrafo Francisco Gomes.

O cinema irá marcar presença no Centro Cívico Edmundo Pedro, sempre às 21.30, primeiro a 31 de Agosto com Os Verdes Anos (1963), de Paulo Rocha, filme fundador do Cinema Novo português, que nos transporta para Alvalade de outros tempos; e a 11 de Setembro com o documentário Já Estou Farto! (2021), de Paulo Antunes, sobre o músico alvaladense João Pedro Almendra, carismática figura do punk nacional.

Os Verdes Anos estarão também em destaque no passeio “Os cafés dos verdes anos”, desenhado pelo guia Aquilino Machado, que a 6 de Setembro (18.00) partirá à descoberta dos cafés e das tertúlias que aconteciam na Avenida de Roma nos anos 60. O dia seguinte será de passeio pelas “Histórias e memórias de um arrabalde de Lisboa. Um percurso de descoberta da Travessa Henrique Cardoso à Rua de Entrecampos”, à mesma hora. E a 10 de Setembro (18.30) há uma visita guiada pela Rota de Arte Urbana da freguesia, por obras como o Mural de Homenagem João Ribas, no Jardim dos Coruchéus, ou o Mural de Homenagem a Carlos do Carmo, na Avenida Rio de Janeiro, entre muitas outras.

Para os mais pequenos sai à rua o projecto Brincar no Bairro, que leva actividades infantis, animação de rua e a distribuição de uma caderneta de cromos ao Bairro das Estacas, Jardim Eduardo Teixeira Coelho e Parque Infantil da Rua José Duro (28 de Agosto, 10.30) e ao Parque Infantil Andrade Caminha, Jardim Eduardo Teixeira Coelho e Parque Infantil do Bairro da Boa Esperança (11 de Setembro, 17.30).

Todas as actividades são de entrada livre, mas algumas pedem inscrição. Conheça o programa completo aqui.

