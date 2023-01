Há vida para lá da noite no Bairro Alto e o JAC é prova disso

Ovos, panquecas, tostas e saladas. No JAC, há tudo o que se espera de um brunch. Está aberto todos os dias, mas fecha antes do anoitecer.

Se zonas como a Rua do Poço dos Negros ou a Praça das Flores são ricas em cafés e restaurantes de brunches, o mesmo não acontece no Bairro Alto, ali mesmo ao lado. João e Caetano Carvalho sabem-no bem, vivem aqui desde sempre, mas também sabem que há vida no bairro para lá da noite. Com mais um amigo, António Falcão e Cunha, aventuraram-se assim a abrir o JAC Brunch & Concept Store, em plena Rua da Rosa. Os pratos são o que se esperam de um sítio de brunches, e é mesmo essa a ambição.

“Tínhamos esta ideia há muito tempo. Toda a vida morámos no Bairro Alto e sentíamos que nesta zona havia uma falha”, conta João. O espaço onde antes funcionou uma gráfica já o tinham, mas se antigamente pouco se via do seu interior, hoje o JAC põe tudo à descoberta. O sítio, em tons claros, é luminoso, as portadas sempre abertas convidam a entrar. Restaurante e loja convivem no mesmo espaço sem nunca entrarem em conflito. “Nós, na verdade, começámos pelo espaço e fomos trabalhando à volta disso. A primeira ideia foi uma concept store que depois evoluiu para a parte do brunch”, revela o responsável, explicando que não fazia sentido abdicar de nenhuma das ideias. “Achávamos que eram conceitos que se ligavam. Os dois funcionam durante o dia.”

Sem experiência na restauração – João é designer, Caetano consultor SAP e António da área de gestão –, foi preciso encontrar um chef, função que acabou (quase por acaso) entregue ao ucraniano Oleksander Vock. “Mal começou a cozinhar para nós numa espécie de prova cega percebemos que era o chef aqui do espaço. Foi ele que deu o toque a todos os pratos.”

O desafio foi o de criar um menu de brunch com tudo o que se espera de um espaço que apenas se dedica a essa refeição, mas que ainda assim se conseguisse distinguir da concorrência. “Tentámos compor o menu de uma maneira mais equilibrada, criando pratos que se adequassem tanto ao pequeno-almoço como ao almoço e ao lanche”, diz João. “Uma das coisas que eu acho mais interessante aqui é que muitos dos pratos que temos vêem-se nos brunches, o que tentámos trabalhar em si é o prato e principalmente a qualidade da comida”, justifica, dando o exemplo da tosta de salmão (11,90€), com salmão fumado e marinado em casa, labneh e torradas, à qual se pode acrescentar extras como abacate (1,70€), ovos (2€) ou batatas fritas caseiras (1,50€), por exemplo.

Mariana Valle Lima Tosta de salmão

Na carta, não faltam pratos clássicos como ovos benedict (8,90€) ou as panquecas, disponíveis em três versões: velvet (7,40€), com base de banana, doce caseiro de frutos vermelhos, queijo cremoso e fruta da época; salgadas (7,90€), com base de ricotta, bacon caramelizado, caramelo salgado e pipocas; e nutella (7,90€). O pequeno-almoço JAC (9,50€), com ovos à escolha, croissant, torradas e doce caseiro de frutos vermelhos é sempre uma escolha composta. Mas há também opções menos comuns como a tosta de cogumelos (10,90€), as sopas de cogumelos (4,90€) ou beterraba (4,50€), ou a salada grega (8,90€), com queijo feta, azeitonas, tomate, pepino, pimento, alho assado, azeite e molho caseiro à base de limão.

Mariana Valle Lima Pequeno-almoço JAC

“A nossa fornecedora é a merceeira aqui em baixo, a Dona Ana, que todos os dias acorda cedíssimo para ir ao mercado escolher os produtos todos. Conhece-nos desde sempre e quisemos ficar com ela. Sabemos que tudo o que traz é fresco e esperamos que isso se note na mesa”, aponta João, fazendo um balanço positivo dos primeiros meses, também no que à parte da loja diz respeito.

As estantes em que as marcas estão expostas não quebram a harmonia do espaço, antes complementam, quase servindo como elementos de decoração. Há vestuário e acessórios, joalharia e cerâmica. A curadoria é dos três amigos. “Já não temos espaço para marcas, mas vamos ter sempre de fazer alterações.”

Quanto à localização, há sempre a tentação de prolongar o horário de funcionamento num bairro conhecido pela movida nocturna, mas o trio resistirá. “Fechamos às cinco [da tarde]. Ou é uma coisa ou é outra. Somos um brunch, fazemos horário de brunch. Quando passa a hora, deixamos os bares funcionarem. Nós ficamos com o dia.”

R. da Rosa 240 (Bairro Alto). 21 605 7762. Seg-Dom 09.00-17.00

