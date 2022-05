Há visitas e actividades grátis para todos no Dia e Noite dos Museus

A Noite Europeia dos Museus celebra-se a 14 de Maio. Quatro dias depois, é a vez do Dia Internacional dos Museus. Este ano, a EGEAC volta a assinalar ambas as efemérides com várias actividades gratuitas. A programação, sob o mote “O Poder dos Museus”, divide-se por pelo Museu de Lisboa, o Castelo de São Jorge, o Museu da Marioneta e a Casa Fernando Pessoa.

No Museu de Lisboa, destaca-se “Lisboa vai na marcha”, que decorre a 14 de Maio, pelas 17.00, em Alfama. A ideia é mostrar aos participantes a preparação das festas de Santo António, inclusive com uma visita ao Centro Cultural Dr. Magalhães Lima, coração da Marcha de Alfama. No mesmo dia, pelas 17.30, sugere-se um outro percurso: “Lisboa africana. Da Ribeira à Mouraria”. Neste caso, também é possível acabar o passeio a jantar no Cantinho do Aziz por 20€.

Ainda no dia 14, a partir das 19.00, está marcado um peddy-paper para descobrir um passado com mais de 2000 anos na área envolvente ao Teatro Romano de Lisboa. Tal como para as outras actividades, deve fazer marcação por e-mail (reservas@museudelisboa.pt).

Se preferir, o Museu da Marioneta também tem várias propostas. No dia 18, há visitas e oficinas de entrada livre a partir das 10.00. No dia 21, a programação começa pelas 11.00 e termina com a primeira noite de cinema ao ar livre do ano. Em exibição, pelas 21.00, Pinóquio, de Matteo Garrone.

Na Casa Fernando Pessoa, o Dia Internacional dos Museus vai servir de pretexto para lançar as Sessões Descontraídas, que permitem visitas à exposição de longa duração numa atmosfera mais descontraída e acolhedora e com mais tolerância no que diz respeito ao movimento e ao barulho.

