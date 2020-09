Há visitas e oficinas criativas para os mais novos no MAAT em Setembro

O Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT) tem reforçado a oferta para todas as idades desde a sua reabertura, em Junho. Este mês, os mais novos são convidados a explorar a arte contemporânea através da lógica da matemática, mas não só.

Para aguçar ainda mais a criatividade, a programação conta também com várias oficinas criativas (7-9€). Todos os sábados, entre as 11.30 e as 12.30, os petizes vão ter oportunidade de construir um carro movido a energia solar e conduzi-lo numa emocionante corrida. Aos domingos, no mesmo período, podem aprender sobre energia eléctrica e construir um circuito simples com fios, chaves e parafusos.

Há mais duas oficinas criativas, nos dias 12 e 26, a partir das 16.00. Só têm de decidir qual querem experimentar primeiro. Em “Quanta força tem um balão”, vai ser possível aprender a construir um carro com materiais comuns e ver quanta força pode ter um simples balão. Já em “MAAT em movimento”, a ideia é desenhar muito e em diferentes perspectivas.

Para mais informações e reservas, basta consultar o site do MAAT, onde é possível comprar bilhetes para a visita e os diferentes workshops.

Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, Av. Brasília. Seg e Qua-Dom 11.00-19.00. 7€-9€. Grátis para menores de 18.

