Há visitas guiadas gratuitas ao Pavilhão D. Maria I a 18 de Abril

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios assinala-se todos os anos a 18 de Abril, de norte a sul do país, e o Palácio Nacional de Queluz preparou um programa de visitas guiadas gratuitas a uma ala ainda pouco conhecida do palácio: o Pavilhão D. Maria I.

Concluída em 1759, esta ala do palácio foi adaptada em 1957 a residência dos chefes de Estado estrangeiros em visita a Portugal e por isso mesmo não fazia parte do circuito normal de visita ao monumento. Ou seja, não faria sentido visitar uma área que, com o passar do tempo, deixou de ser representativa dos espaços originais de finais do século XVIII e princípios do XIX. Uma situação que foi alterada em 2021 com a musealização do Pavilhão D. Maria I, altura em que ficou disponível para visitas com marcação prévia.

Em Fevereiro deste ano, arrancaram as visitas regulares ao pavilhão, uma vez que voltou a representar os tempos de outrora, da Real Quinta de Queluz, residência real durante os últimos anos do absolutismo em Portugal, sendo que os dias e horários de visita podem ser consultados online no site da Parques de Sintra. Pelos aposentos privados do Pavilhão D. Maria I passaram nomes como a rainha Isabel II do Reino Unido, os generais Franco de Espanha e Eisenhower dos EUA, os presidentes Sukarno da Indonésia, Samora Machel de Moçambique, François Miterrand de França e José Sarney do Brasil, o rei Juan Carlos de Espanha, entre outros.

No dia 18 de Abril, as visitas guiadas gratuitas arrancam às 10.30, 14.30, 20.30 e 22.00, duram uma hora e estão limitadas a dez pessoas por grupo. Os interessados devem inscrever-se online, no site da Parques de Sintra. Se não puder ir nestas datas e se o calendário de visitas regulares também não for o ideal para a sua agenda, é possível tentar agendar para outra data, em modo marcação prévia.

Palácio Nacional de Queluz (Pavilhão D. Maria I). 18 de Abril 10.30, 14.30, 20.30 e 22.00. Grátis. Reservas: www.parquesdesintra.pt

