Há Zunzum à beira-rio: é o novo gastrobar de Marlene Vieira

Marlene Vieira, a chef com presença no Time Out Market e com um restaurante no Tagus Park, em Oeiras, está agora à beira-rio com um projecto grandioso no novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa, um dois em um que viu a sua inauguração adiada por culpa da pandemia. O primeiro restaurante, o Zunzum Gastrobar, abriu ao público esta quinta-feira, 30 de Julho. Para Outubro fica o restaurante de fine dining, no mesmo espaço de 550 m2 projectado pelo arquitecto Carrilho da Graça.

Do lado mais próximo da ciclovia, fica o gastrobar. Tem muita luz, com os apontamentos vermelhos da mobília a contrastar com as mesas em mármore claro e com as prateleiras carregadas de produtos portugueses. À noite ganha outro ambiente, que se viverá também na esplanada, toda em tons de encarnado. “Aqui há alta-cozinha a preço acessível”, descreve Marlene. A carta tem cerca de 20 propostas, todas para partilhar.

“É uma cozinha trendy, de sabores portugueses com técnicas do mundo”, explica. Começa logo com um couvert composto por chips de peixe (feitas com moreia frita), pão de fermentação lenta e brioche feito na casa, manteiga dos Açores e pasta de chouriço (5€).

Depois há, por exemplo, um corn dog – mas aqui não tem salsicha, é feito antes com choco e camarão (duas unidades, 12€). “Vivi nos Estados Unidos dois anos e comi muitos, adoro. É guloso. Mas aqui é um corn dog

com os nossos sabores. É por isso que falo em técnicas do mundo, mas utilizo sempre ingredientes portugueses e os nossos sabores”, justifica. Marlene destaca ainda a feijoada de carabineiro, com feijão branco, enchidos e coentros (21€) ou a filhós de berbigão à Bulhão Pato, com creme de berbigão, coentros e limão (duas unidades, 9€).

Para continuar a partilha, há ovos com ervilhas e farinheira (9€), ceviche de espadarte com maracujá e pimenta da terra (10€), espetadas de porco preto (duas unidades, 12€) ou mini- -sanduíches de rosbife ou beterraba (duas unidades, 10€). Há pratos mais tradicionais para quem não é fã de dividir, como o arroz de pato (10€) ou o polvo à lagareiro (13€), mas a chef incentiva mesmo a que vá com companhia e peçam uns cinco pratos.