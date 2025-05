Hangar do histórico Transpraia abre para visitas, com obras de Vhils a André Saraiva

O comboio que levava às praias da Costa parou, mas Gregory Bernard comprou-o para o transformar num lugar de cultura. “Amigos do Transpraia” inaugura a 28 de Maio, com obras de mais de 20 artistas.

É a segunda exposição no armazém onde dorme o Transpraia, o saudoso comboio que atravessava 9 quilómetros de praia para levar ao melhor areal da Costa de Caparica. Depois da mostra com obras de Kampus, em Outubro, o hangar recebe a 28 de Maio criações de mais de 20 artistas, entre os quais Vhils, Aka Corleone, André Saraiva, Halfstudio, Megan Whitehead ou Claire Duport.

Numa lógica multi-formato, “Amigos do Transpraia” terá desde serigrafia a pintura, passando pela cerâmica e pela escultura. "O evento incluirá ainda uma antevisão de um documentário que está a ser rodado sobre o Transpraia", informam os organizadores. 40% do valor angariado com a venda das peças terá como destinos a candidatura à classificação patrimonial do Transpraia e o apoio a artistas locais.

DR Peça de Halfstudio

A exposição toma o nome da associação criada em 2023, ano da aquisição do Transpraia e do seu armazém pelo empresário francês Gregory Bernard, que tem como objectivo ser um ponto de encontro da comunidade local. "A ideia é que cada estação, cada carruagem, possa tornar-se símbolo da criatividade da Margem Sul e da preservação de uma herança única. Esta campanha de angariação de fundos tem como primeiro objectivo a classificação da Transpraia como monumento histórico, protegendo o seu legado e facilitando o seu regresso à actividade", pode ler-se no comunicado. Juntamente com a Comunidade de Artistas nas Proximidades da Água (CAPA), que também apoia artistas locais, a Amigos do Transpraia está a trabalhar "para obter autorizações da empresa Transpraia e da Câmara Municipal de Almada de forma a integrar a arte nas estações ao longo da linha".

DR Peça de Claire Taibi

Inagurado em 1960 e parado desde 2020, o pequeno comboio da Costa tem sido alvo de sucessivos pedidos de regresso por parte da população. Era constituído por três máquinas a gasóleo e quatro carruagens abertas. Chegou a receber as actuações de Herman José ou Paulo de Carvalho.

Praia da Riviera, Costa de Caparica. 28 Mai-8 Jun. Seg-Sex 14.00-20.00, Sáb e Dom 11.00-20.00 ao fim-de-semana

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp