Hangus. Decore este nome até ao próximo churrasco lá em casa

Na nova “beef boutique” de Cascais encontra diversos cortes de alta qualidade, com selo de origem, informações sobre o tipo de alimentação e o ciclo de vida do animal.

A Hangus Carnes Premium surgiu da crença de que um churrasco não é uma mera refeição, é um evento. Exige preparação e quando não acontece deixa saudades. Recém-chegado a Portugal, o gestor Allan Chan Matos não tinha em mente abrir um negócio voltado para as carnes. Porém, após um ano longe de casa, quando começou a “sentir falta das reuniões com os amigos e a família”, a carne vinha-lhe sempre à memória, estava “sempre presente nesses encontros, nas histórias, nas risadas e na alegria da celebração”.

Enquanto as saudades de um bom churrasco lhe batiam cada vez mais forte, o baiano de 42 anos deparou-se também com uma mudança no comportamento dos meat lovers. “Eles consomem menos carne, mas procuram uma carne que tenha uma garantia de origem. A ideia é comer menos, mas comer melhor. Então a carne talvez já não esteja presente nos sete dias da semana, mas quando é escolhida para a refeição é escolhida com muito critério.” É nesta filosofia, do menos que é mais, que assenta o conceito da Hangus, trazendo carnes de alta qualidade, com selo de origem e informações sobre o tipo de alimentação do animal. “Porque no final, a carne de qualidade vai ser consequência de tudo isso”, afirma.

© Hangus Carnes Premium

O projecto, que teve início em Junho de 2019, 100% online, começou por fazer entregas na Grande Lisboa, ainda a pandemia não se adivinhava. Assim que todos aprendemos o significado dos termos Covid-19, distância social e confinamento, as vendas aumentaram, explica Allan, “mas os clientes começaram também a questionar se no futuro iriam ter um local de encontro, para escolher uma carne, para trocar ideias e receitas”.

A decisão de abrir um espaço em Cascais, em plena Avenida 25 de Abril, surgiu das informações recolhidas das vendas online. “O nosso mapa de calor de entregas estava concentrado na Linha, então a gente percebeu que de Carcavelos até ao Guincho, mesmo até à Praia das Maçãs, em Sintra, havia mais procura, talvez por as pessoas morarem na praia, terem um estilo de vida mais descontraído, com casas maiores.” Na ampla e bonita loja, onde é possível também a realização de pequenos eventos, há carne do Uruguai, da Argentina, da Irlanda, dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália, do Canadá e também de Portugal.

Segundo Allan, as pessoas estão muito habituadas a consumir os cortes do traseiro, mas também aqui se tem vindo a observar uma mudança de comportamento relativamente aos cortes do dianteiro. “Estes também têm um grande sabor apesar de terem mais gordura e mais colagénio, como é por exemplo o caso do brisket ou do acém, que é uma carne muito desvalorizada. A gente tem cortes do acém que são fantásticos. Não existe carne de baixa qualidade e carne de boa qualidade, existe um animal de boa qualidade e, nesse caso, todos os cortes que ele vai entregar vão ser bons”, defende.

© Hangus Carnes Premium

Na loja física ou online encontra, por exemplo, picanha (25,95€-28,95€/kg), ribeye (44,95€-48,95€/kg), vazia (31,95€/kg), lombo (44,95€/kg) ou maminha (15,95€/kg), e às quintas-feiras chegam religiosamente os bifes a Cascais, sempre embalados em vácuo. Além de venderem carne, também dão valiosas dicas e conselhos para trabalhar os diferentes cortes. “É preciso entender que tipo de preparo o cliente está disposto a fazer. É grelha? É forno? É frigideira? Para quantas pessoas? Se tem crianças a gente pode sugerir carnes um pouco mais magras como a fraldinha ou o lombo, muito saborosas e muito boas para o dia-a-dia”, explica Allan, e continua. “Por exemplo, um tomahawk funciona muito bem no forno, você faz uma preparação de fechar a peça, de marcar ela na frigideira, e depois vai no forno e vai muito bem. A picanha e a maminha também vão muito bem no forno, a própria fraldinha também é muito versátil”, garante com uma firmeza capaz de convencer o mais céptico dos cépticos.

Não faz ideia de como temperar a peça? Não há problema. Na Hangus também encontra flor de sal, molhos e temperos, para não falar da selecção de vinhos portugueses e estrangeiros, recomendados por dois sommeliers para serem harmonizados com as diferentes carnes. Para os meat geeks – e à "beef boutique" em Cascais é vê-los chegar de todas as origens, da Austrália ao Japão –, há ainda acessórios e utensílios, desde tábuas a estojos de facas, passando por vários tipos carvão e lenhas, rematando com o xodó da Hangus: uma câmara frigorífica de maturação a seco para que os clientes possam encomendar a sua carne dry aged e acompanhar o processo.

Avenida 25 de Abril, 970 (Cascais). 21 925 0206. Seg-Sex 9.00-19.00, Sáb 9.30-18.00, Dom 9.30-13.00.

