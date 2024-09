Hans Zimmer traz a Lisboa espectáculo “completamente novo” (mas só em 2026)

Hans Zimmer chega ao Meo Arena, em Lisboa, com Hans Zimmer Live – The Next Level. A sua digressão pela Europa tem passagem por Portugal no dia 31 de Março de 2026.

O compositor alemão promete superar os seus concertos anteriores. Com um espectáculo completamente novo, The Next Level, terá "paisagens sonoras electrónicas inovadoras e uma produção de luzes espetacular".



“Para mim, cada espetáculo é uma nova jornada de descoberta”, diz Zimmer, citado em comunicado pela promotora Everything Is New. “Com The Next Level, quero surpreender os meus fãs e levá-los a um mundo sonoro como nunca antes experienciaram”.

A última digressão do vencedor de múltiplos Óscares e Grammys, em 2023, foi "um enorme sucesso". A expectativa é que The Next Level não fique atrás. O compositor deverá apresentar “uma nova visão, uma nova jornada que nenhum fã deverá perder”, refere a organização na mesma nota.

Os bilhetes ficam disponíveis a 26 de Setembro (às 13.00). Mesmo não havendo informações ainda sobre os preços dos bilhetes, há a possibilidade de garanti-los antecipadamente, com o registo na pré-venda através do site www.HZL-NEWS.com.

Meo Arena (Lisboa). 31 Mar (Ter)

