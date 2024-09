Franz Ferdinand regressam a Lisboa em 2025 com um novo disco

Ainda faltam três meses e meio para nos despedirmos de 2024, e muitos artistas vão visitar o país antes disso, mas a agenda de concertos de 2025 começa a compor-se. No início da semana, os Imagine Dragons anunciaram o regresso a Lisboa. Agora é a vez dos Franz Ferdinand confirmarem o reencontro, a 14 de Fevereiro, na Aula Magna.

Mas o regresso a Lisboa nem é a principal notícia. Alex Kapranos, Bob Hardy e restante companhia também anunciaram, esta quarta-feira, que têm um novo registo na calha. Intitulado The Human Fear e agendado para 10 de Janeiro, o sexto álbum de originais dos escoceses foi produzido por Mark Ralph, que já tinha trabalhado com o grupo em Right Thoughts, Right Words, Right Action, de 2013.

“Fazer este disco foi uma das experiências mais afirmativas da vida” do vocalista e principal compositor da banda, Alex Kapranos, que descreve The Human Fear como “um conjunto de canções à procura do entusiasmo de ser humano através dos medos”, num comunicado enviado à imprensa. “O medo lembra-te que estás vivo. Acho que todos somos viciados de alguma forma na adrenalina que isso nos pode dar. Como respondemos ao medo mostra o que significa sermos humanos.”

O novo álbum é o primeiro gravado por Dino Bardot e Audrey Tait, que se juntaram aos Franz Ferdinand respectivamente em 2017 e 2021, porém já vieram com eles a Portugal um par vezes, em 2022, ao Campo Pequeno, e 2023, no Super Bock Super Rock. “Audacious”, o primeiro single e a faixa que abre o disco, já se encontra online.

Os bilhetes para o concerto só podem ser comprados a partir de sexta-feira da próxima semana, dia 20 de Setembro, pelas 10.00, online e nos pontos de venda habituais. Como é costume, os assinantes da newsletter da promotora Everything Is New terão acesso a uma pré-venda logo na quinta-feira, 19, a partir das 10.00.

Aula Magna. 14 Fev (Sex). 21.00. 36€-46€

