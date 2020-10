Happy hour no Oceanário de Lisboa: maiores de 26 anos só pagam 13€

Desconto é válido de segunda a sexta-feira, entre as 17.00 e as 19.00, até 31 de Outubro.

Até 31 de Outubro, os visitantes com mais de 26 anos vão ter direito a entrar no aquário por apenas 13€, de segunda a sexta-feira, entre as 17.00 e as 19.00. Esta campanha vem complementar uma outra para menores de 25, que também está a decorrer até ao final do mês.

“Queremos agradecer ao público jovem a forte adesão a esta campanha, que nos trouxe uma frequência histórica de 75% de visitantes abaixo dos 25 anos de idade”, afirma em comunicado Elsa Courela, directora comercial do Oceanário, referindo-se ao sucesso da campanha “Agarra o momento”, que oferece a oportunidade aos visitantes até aos 25 anos de descobrirem o aquário por 5€, de segunda a domingo, no horário normal do aquário. “É para o Oceanário muito importante dar aos portugueses mais oportunidades para nos visitarem, aproximando e sensibilizando o público mais jovem para a importância do oceano.”

Os bilhetes, já disponíveis online, incluem acesso a todas as salas e exposições patentes no Oceanário de Lisboa. Além do aquário central, poderá visitar a mostra “Florestas Submersas” e a instalação “ONE – o mar como nunca o sentiu”, inaugurada no início deste ano.

Em conformidade com as medidas implementadas pela Direcção-Geral da Saúde, o número de entradas em simultâneo foi reduzido, para que sejam mantidas e controladas as distâncias sociais recomendadas, e o uso de máscara durante a visita é obrigatório para todos. Caso se esqueça da sua, a máscara será fornecida gratuitamente.

Oceanário de Lisboa, Parque das Nações. Seg-Sex 17.00-19.00 13€.

