Happy Socks traz cor e padrões ao Chiado com primeira loja

A Happy Socks, uma das marcas de meias mais conhecidas, abriu a sua primeira loja em Portugal e escolheu o Chiado como casa.

Confiança no andar e pés felizes é o suficiente para palmilhar a cidade de cima a baixo e receber uns olhares de quem passa e questiona a coragem da escolha arriscada nos padrões e cores. A Happy Socks ganhou morada fixa no número 41 da Rua Garrett, mesmo a tempo de ainda comprar aquele par de meias para oferecer no Natal ou então só para valorizar um look mais básico.

O espaço tem perto de 20 m2 e divide-se entre as suas colecções mais emblemáticas como a Pink Pattern, Beatles e Rolling Stones, e as colecções especiais que vão mudando consoante a época: em destaque está agora a colecção Naughty or Nice, protagonizada por Macaulay Culkin, o eterno Sozinho em Casa.

A Happy Socks, que nasceu na Suécia em 2008, além do universo online também já estava presente em algumas lojas multimarca em Lisboa.

Rua Garrett. Seg-Sáb 11.00-20.00, Dom 11.00-16.00.

