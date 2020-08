Hard Rock Cafe está a oferecer batatas fritas até ao fim do mês

A promoção é válida todas as sextas-feiras, na compra de qualquer prato com batatas ou uma entrada de valor igual ou superior a 10€.

O Hard Rock Cafe Lisboa está a oferecer batatas grátis e à discrição até ao final de Agosto. A nova promoção foi anunciada esta quinta-feira, através do Facebook. A campanha, intitulada Endless Frydays, está a decorrer nos restaurantes da marca em todo o mundo e, como o nome indica, só é válida às sextas-feiras. O melhor é aproveitar já esta, dia 7.

Para receber batatas fritas ilimitadas, basta escolher um dos pratos principais do menu que já as tenha como opção de acompanhamento ou uma entrada com valor igual ou superior a 10€. Depois é só ir pedindo as doses que lhe apetecer durante a refeição.

Poderá usufruir desta campanha nos dias 7, 14, 21 e 28 de Agosto. Se tiver miúdos e nenhum sítio para os deixar, pense em fazer um programa em família e aproveitar outra promoção ainda em vigor: na compra de um prato principal de adulto pela hora do jantar, tem direito a um menu infantil grátis, para miúdos até dez anos.

Não se esqueça que durante a semana também há motivos para ser feliz, com uma happy hour entre as 16.00 e as 18.00, com descontos em várias bebidas, de cocktails a licores ou gins.

+ Flynpadão: o empadão carioca chegou a Lisboa

Share the story