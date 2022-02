Hard Rock Cafe transmite Super Bowl e serve menu especial

O Super Bowl, um dos maiores eventos desportivos do mundo, acontece já este domingo (13), às 23.30 (hora de Portugal Continental). No campo, os Cincinnati Bengals vão enfrentar os Los Angeles Rams. Para assistir o jogo, além da transmissão da Eleven Sports, o Hard Rock Cafe preparou dois menus que estarão disponíveis apenas no dia do jogo, a partir das 22.00.

O menu completo conta com as clássicas asas de frango ou spring rolls como entrada, um prato principal com o Legendary Burger, os All-American Sliders, os Buffalo-Style Sliders, o Veggie Burger ou as Ribs como opções. Para sobremesa, há uma edição especial do brownie da casa e ainda duas bebidas por pessoa, à escolha entre a cerveja americana Bud ou dois refrigerantes e um café. O preço é de 40€ por pessoa.

É possível ainda fazer a reserva online de mesas para até 10 pessoas. O preço da reserva, por mesa, é 41€. O menu especial de bar já se encontra esgotado.

Mas a noite não será apenas dedicada ao desporto. O famoso concerto no intervalo do Super Bowl ficará por conta dos cantores Eminen, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. O hino americano será interpretado por Mickey Guyton.

Avenida da Liberdade, 2. Dom 22.00-02.30.

+ Os melhores sports bars de Lisboa

+ 11 grandes filmes onde o desporto é rei