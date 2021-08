Hard Rock celebra Freddie Mercury com concerto e merchandising especial

Freddie for a Week marca o aniversário do vocalista dos Queen. No dia 5 de Setembro, há um concerto da banda tributo One Vision.

Freddie Mercury morreu em 1991, mas não há ano em que não seja lembrado em diferentes ocasiões, em especial no seu aniversário, a 5 de Setembro, quando se multiplicam as homenagens. No Hard Rock é assim há muito tempo e este ano não é excepção. Não se sopram as velas, mas há um jantar com concerto no dia de aniversário do músico. Além disso, durante uma semana, de 5 a 12 de Setembro, há merchandising exclusivo e limitado à venda na loja.

Se fosse vivo, o vocalista dos Queen faria 75 anos. Morreu quando a banda era um dos expoentes do glam rock e uma das mais populares de sempre. No Hard Rock, a festa vai fazer-se com som dos One Vision, banda de tributo que promete percorrer todos os hits dos Queen, de “Bohemian Rhapsody”, a “Don’t Stop Me Now” ou “We Are The Champions”.

O concerto será limitado a 104 lugares sentados e os bilhetes estão disponíveis em packs para um programa completo, que inclui jantar e acesso ao concerto, pelo valor de 39€ por pessoa.

Do menu da noite, para entrada, fazem parte os clássicos nachos, com um molho caseiro de quatro queijos, feijão, pico de gallo fresco, jalapeños picantes ou queijo cheddar derretido. No prato principal, pode escolher entre o original legendary burger, o salmão norueguês grelhado, o twisted mac, chicken e cheese, o moving mountains burger ou a salada césar. Para sobremesa, há a taça de brownie com gelado. O menu inclui duas bebidas por pessoa, existindo ainda a possibilidade de comprar um pacote que inclui jantar, concerto e t-shirt (60€) ou jantar, concerto, t-shirt e pin (76,95€).

“É com enorme alegria que iremos homenagear, no dia 5 de Setembro, o 75.º aniversário de Freddie Mercury, com um concerto de tributo a este lendário cantor, compositor e produtor musical”, diz em comunicado o directora-geral do Hard Rock Cafe Lisboa, Marian Fitzgerald.

Além do jantar, e para que nenhum fã fique de fora, a Rock Shop do Hard Rock Cafe Lisboa terá t-shirts de edição limitada inspiradas em Freddie Mercury (27,95€) e um pin (16,95€), ambos com uma ilustração especial e uma assinatura do artista. Na compra de uma destas peças, na loja ou online, 15% do valor angariado reverterá para a fundação The Mercury Phoenix Trust, criada em memória de Freddie Mercury pelos membros da banda, Brian May e Roger Taylor, juntamente com o empresário Jim Beach, para apoiar a luta global contra o HIV/SIDA.

A iniciativa Freddie for a Week é celebrada em todo o mundo desde 2010. Em Portugal, a iniciativa é apoiada pelo Queen Portugal – Comunidade de Fãs Portugueses dos Queen.

