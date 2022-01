Harry Styles anuncia nova data para concerto em Portugal

O cantor Harry Styles, ex-One Direction, voltou a anunciar novas datas da digressão mundial Love On Tour, que vai passar pela Europa e pela América Central e do Sul.

A vinda a Portugal está confirmada para o dia 31 de Julho na Altice Arena, em Lisboa. A garantir a primeira parte do espectáculo estarão os londrinos Wolf Alice.

A digressão tem origem no segundo álbum a solo do músico britânico, "Fine Line", editado em 2019. O concerto de Harry Styles esteve marcado para 20 de Maio de 2020 e 16 de fevereiro de 2021, mas foi sucessivamente reagendado devido a situação pandémica.

Os bilhetes adquiridos para as primeiras datas do concerto mantêm-se válidos para a nova data, sem necessidade de troca. Para mais informações sobre a bilheteira contactar a promotora do espectáculo através do e-mail: ticketing@everythingisnew.pt.

Altice Arena, Parque das Nações. 31 de Julho, Dom. 19.30.

