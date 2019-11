Harry Styles, ex One Direction, actua em Lisboa em Maio de 2020

O cantor britânico Harry Styles, conhecido como antigo membro da banda One Direction, acaba de anunciar a digressão mundial “Love On Tour”, com passagem confirmada por Lisboa, a 20 de Maio de 2020, na Altice Arena. Os bilhetes vão ser colocados à venda a 22 de Novembro.

A estreia a solo de Harry Styles em Portugal está marcada para 20 de Maio do próximo ano, na Altice Arena. O concerto em Lisboa é parte da digressão mundial “Love On Tour”, que começa em Abril, no Reino Unido, e termina no México, em Outubro de 2020. O pretexto é a apresentação do novo álbum Fine Line, com lançamento previsto para o próximo mês.



“Este sábado, dia 16 de Novembro, Harry vai apresentar pela primeira vez as novas músicas do recente disco no Saturday Night Live da NBC”, lê-se no comunicado da Everything Is New, onde é anunciada ainda a chegada às lojas do álbum Fine Line a 13 de Dezembro de 2019. “Já é possível adquirir o disco em pré-venda no site do artista, em formato CD, vinil e numa edição especial que inclui um livro de 32 páginas com fotos exclusivas dos bastidores e de todo o processo de gravação.”

O primeiro concerto da digressão mundial está marcado para a Arena Birmingham, em Birmingham, a 15 de Abril. Depois de mais cinco concertos no Reino Unido e um na Irlanda, seguem-se passagens por países como Alemanha, Espanha, Polónia ou Portugal, sempre acompanhado pela artista pop King Princess.

O preço dos bilhetes, disponíveis para venda a partir de 22 de Novembro nos pontos de venda oficiais e no site da Everything is New, variam entre 41€ e 176€. Ao adquirir um bilhete, os fãs estarão a contribuir com 1€ para várias instituições de caridade locais.

