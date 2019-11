Iron Maiden regressam a Portugal para um concerto no Estádio Nacional

A banda britânica está de volta a Lisboa para a despedida da tour Legacy of the Beast. Os Iron Maiden vão actuar no Estádio Nacional no dia 23 de Julho do próximo ano.

A tour iniciou-se em 2018, tendo passado pelo palco da Altice Arena, e em 2020 é a vez do Estádio Nacional receber os monstros do metal, num concerto terá os Within Temptation como convidados. A primeira parte do espectáculo está entregue aos Airbourne.

O alinhamento promete estar repleto de clássicos, naquele que será “o maior e mais ambicioso” concerto desta banda em Portugal, como se lê no comunicado da Everything is New.

“Esta tour tem sido fantástica para a banda e em todos os concertos as reações aos cenários, ao palco, a todos os adereços malucos (e ao Eddie!) têm sido fenomenais. Temo-nos divertido tanto que estamos realmente animados por podermos voltar a Portugal e tocar para ainda mais fãs”, diz no mesmo comunicado o vocalista, Bruce Dickinson.

O preço dos bilhetes varia entre os 60€ e os 75€ e vão estar em pré-venda exclusiva na Fnac, no dia 12 de Novembro às 10.00.

Estádio Nacional. 23 de Julho. 60€-75€

