Nick Cave regressa a Portugal para dois concertos no Campo Pequeno

Depois do concerto apoteótico no Porto, no NOS Primavera Sound em 2018, esperava-se o regresso de Nick Cave e dos seus Bad Seeds a Lisboa. Com a chegada de surpresa de Ghosteen, o desejo de os ter por cá aumentou. E a boa notícia é que a espera acabou: Nick Cave and The Bad Seeds anunciaram esta sexta-feira uma nova digressão europeia com passagem por Lisboa a 22 e 23 de Abril de 2020 no Campo Pequeno.

A banda escolheu Lisboa, na verdade, para dar início à tour que vai correr 19 países. Desde a passagem pelo Porto, em que Cave actuou à chuva e ninguém conseguiu arredar pé, que o músico tem estado em digressão com vários concertos especiais, feitos em diálogo com o público. Em “Conversations With Nick Cave”, com datas ainda marcadas até Janeiro do próximo ano, mas nenhuma em Portugal, o músico canta ao mesmo tempo que vai respondendo às perguntas dos fãs. Uma proximidade, na verdade, que se tem sentido cada vez mais nos seus concertos. Vale a pena lembrar que, no Porto, Cave acabou rodeado de fãs que deram uma nova força a “Push The Sky Away”.

Ao Campo Pequeno, Nick Cave and The Bad Seeds trazem Ghosteen, o 17.º álbum de estúdio da banda, anunciado de surpresa uma semana antes de ter chegado às lojas, a 4 de Outubro. O disco é o primeiro gravado de raiz após a morte trágica do seu filho Luke, em 2015, quando caiu de um penhasco em Brighton. Sem surpresas, Ghosteen é duro e bonito, como se espera que sejam os concertos. Uma experiência para não esquecer.

Os bilhetes vão estar à venda a partir da próxima sexta-feira, dia 25, e o preço varia entre os 35€ e os 60€.

