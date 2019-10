Omar Souleyman regressa ao Musicbox em 2020

Omar Souleyman vem aí. Outra vez. O mais conhecido cantor sírio regressa ao Musicbox, no próximo dia 1 de Fevereiro, para apresentar o álbum Shlon.

Com uma longa carreira no país natal, onde ganhava a vida como cantor de casamentos e as suas cassetes eram vendidas em mercados desde a década de 90, Omar Souleyman é hoje uma quase-estrela pop. Ou melhor, popular.

O seu espólio de canções foi sendo lentamente descoberto no Ocidente a partir de 2006, após a edição da sua música pela editora Sublime Frequencies, de Alan Bishop e Hisham Mayet. Desde então, tem tocado um pouco por todo o mundo, à boleia da sua música de dança frenética, que tem raízes no dabke do Levante mas transcende o género e cruza-se com uma electrónica global.

Actualmente exilado do país natal, consumido por uma guerra civil desde o início da década, o cantor sírio vem apresentar o álbum Shlon, que será editado em Novembro pela editora Mad Decent, de Diplo. Os bilhetes custam 20€ e já estão à venda nos locais habituais.

+ Os melhores concertos em Lisboa até ao final do ano