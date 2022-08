Harry Styles volta a Lisboa em 2023

A 31 de Julho, Harry Styles actuou pela primeira vez em Portugal e lotou a Altice Arena, num concerto adiado por mais de dois anos, devido à pandemia. Agora, o cantor britânico tem regresso marcado a Lisboa.

O concerto está marcado para o dia 18 de Julho de 2023, às 20.30, no Passeio Marítimo de Algés, uma semana depois (e no mesmo recinto) de mais uma edição do festival NOS Alive. O regresso acontece no âmbito da mesma digressão – Love On Tour – que trouxe o ex-One Direction pela primeira vez a Portugal, há menos de um mês.

Os bilhetes são postos à venda no dia 2 de Setembro e os preços variam entre os 81€ e os 150€.

