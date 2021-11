HBO estreia série sobre música com Dino d'Santiago e Plutónio

Acoustic Home é o nome da mais recente série documental da HBO, que vai dar a conhecer "dez artistas do mundo da música através de um concerto acústico e de testemunhos das suas próprias experiências", de acordo com o comunicado de imprensa. Plutónio e Dino d'Santiago protagonizam, cada um, um episódio da série que está disponível na plataforma a partir de 1 de Dezembro e é uma co-produção da Sony Music Iberia com a produtora espanhola Sr Mono.

Em cada episódio, o jornalista Mikel Corral fala com músicos sobre "temas que nascem do artista, mas que o ultrapassam e que se tornam universais". Além dos artistas portugueses, o público vai conhecer também: Melendi, Vanesa Martín, Estopa, Rozalén, Mónica Naranjo, Ana Mena, Índia Martínez e María José Llergo. Cada um partirá da sua experiência para falar de temas urgentes. "Estopa traz o tema da luta de classes, María José Llergo será o pretexto para reflectir sobre a realidade da Espanha rural, Rozalén representa mulheres silenciadas que agora têm voz".

DR Plutónio

Além de concertos acústicos e entrevistas com músicos, a série inclui ainda entrevistas com especialistas, encarregues de explicar o contexto social e histórico dos temas abordados em Acoustic Home, bem como "o papel do próprio artista na história da música: qual a sua contribuição e quais são as suas referências, que influências tem, qual é a sua previsão para o futuro e que legado pode deixar".

