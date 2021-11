Dino d’Santiago lança novo álbum e leva-o ao Coliseu

A poucas semanas de lançar um novo álbum, Dino d’Santiago anuncia um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O artista deverá subir ao palco a 2 de Abril. É a primeira vez que irá actuar na sala das Portas de Santo Antão.

Depois de Mundu Nôbu (2018) e Kriola (2020), o novo álbum chama-se Badiu e tem lançamento previsto para 26 de Novembro. “O conjunto de canções que compõem este álbum foram inspiradas na jornada do povo Badiu do interior da ilha de Santiago até às metrópoles da América e Europa, até à minha Quarteira umbilical”, explica Dino d’Santiago, em comunicado, nesta segunda-feira. “A música é o grande passaporte da cultura cabo-verdiana no mundo. Presente em todos os momentos marcantes da história do país, é através dela que as memórias ancestrais são catalogadas e transportadas para o futuro. Estou mais otimista do que nunca com o futuro, disposto a dar voz à poesia mas também à vida, tal como ela é, bela e trágica", acrescenta.

Deste disco o público conhece apenas, para já, o single "Lokura", produzido por Branko.

Em Julho, Dino d'Santiago recebeu os prémios de Melhor Artista Masculino, Melhor Álbum e ainda o Prémio da Crítica nos Prémios Play. A sua última passagem pelo Coliseu dos Recreios foi em Janeiro de 2020, quando foi uma das surpresas da primeira noite de concertos de Madonna na emblemática sala da capital. O artista, que a norte-americana conheceu quando veio viver para Lisboa, subiu ao palco para cantar, em dueto, "Sodade", de Cesária Évora.

Os bilhetes para o espectáculo estarão disponíveis a partir de amanhã, terça-feira.

