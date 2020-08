Carta de Amor a Lisboa: Dino D'Santiago

Desafiámos alfacinhas com jeito para as palavras a escrever a Lisboa, a cidade do nosso coração.

Lisboa Kriola

“Qual é a ideia? Não ouves a tua cidade a chamar por ti?” Esta é a frase que ecoa dentro de mim, sempre que o assunto principal és Tu. Namoro-te há mais de 5 quinas e em Ti descubro todos os sabores que completam o meu paladar aculturado. Dizem que estás mais Nova, mas eu adoro as tuas rugas. Tens um pedaço de todo o Mundo, sussurras sotaques carregados que vão dançando pelos teus becos.

Hoje, canto-te em todos os lugares por onde passo, como se fosses o hino do amor pelo qual elevo o meu punho. Acredito que deverias ser um caso de estudo. Quem por ti passa e se embebeda da tua história, não mais quer partir… és o lugar onde se quer estar, o colo que nos balança e acalma os sentidos, para que te apreciemos como a Kriola linda que És. Teu sorriso rasgado de orgulho, por pertenceres somente a Ti, faz com que me perca nessa tua Liberdade, como se todos os meses fossem Abril e por seres o eixo que liga o Norte ao meu Sul, quero morar no teu Fado. De todos os teus Santos, aquele a quem mais venero é São Bento, por me transportar ao segredo das 10 ilhas de Cesária, a mãe de todos nós.

Vou confessar-te um segredo; consigo ser mais eu, sempre que me afasto de ti para explorar os teus subúrbios, adoro atravessar as tuas pontes para entender as margens por onde manobras ao longo dos séculos. Apercebi-me que vais ficando mais escura quando não estás no centro. E já agora, as tuas vizinhas Amadora e Sintra tornam-te mais picante, devíamos convidá-las mais vezes para jantar e desta vez não entram pela porta dos fundos, o que achas da Cachupa ser servida no teu salão nobre? Bom, chega de “lero lero”, entra na roda e vamos Tarraxar!

Dino d'Santiago, Músico

Mais cartas de amor:

