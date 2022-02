HBO Max chega a Portugal em Março com blockbusters e preço reduzido

A HBO Portugal vai ser finalmente substituída pela HBO Max, a plataforma de streaming premium da WarnerMedia. A partir de 8 de Março, será possível aceder a um catálogo mais alargado, incluindo aos mais recentes filmes da Warner Bros., que chegam sem quaisquer custos adicionais apenas 45 dias depois da estreia nos cinemas. Como seria de esperar, está previsto um aumento de preço, mas os subscritores actuais e os novos clientes vão ter mais de 30% de desconto sobre o preço mensal.

A HBO Max celebrou o seu primeiro aniversário nos Estados Unidos em Maio de 2021, dando início ao seu plano de expansão em Junho, com o lançamento da plataforma em 39 territórios da América Latina e das Caraíbas. Em Setembro, a Europa começou a ver substituídos os serviços de streaming da marca HBO. Apesar de estar a demorar mais do que o inicialmente previsto, agora é a vez de Portugal ter acesso a novas funcionalidades e ao dobro do conteúdo, com a promessa de maior variedade de histórias para todos os públicos.

No dia de lançamento, 8 de Março, vão ficar logo disponíveis alguns dos mais recentes blockbusters da Warner Bros., como Matrix Resurrections, Dune, King Richard: Para Além do Jogo e O Esquadrão Suicida. Já entre os novos originais Max, encontram-se Station Eleven, Peacemaker e The Sex Lives of College Girls. Para os mais novos, o catálogo conta com Teen Titans Go!, The Amazing World of Gumball e Looney Tunes Cartoons.

Não é apenas na oferta de filmes e séries que haverá novidades. A tecnologia também será melhor. Ao contrário da HBO Portugal, cuja aplicação é motivo de frustração dos utilizadores, a HBO Max permitirá a personalização de até cinco perfis de espectadores e três transmissões simultâneas, sem qualquer limite de dispositivos registados, por subscrição.

A assinatura mensal passará de 4,99€ para 5,99€, mas os actuais subscritores da HBO Portugal serão automaticamente migrados para a nova plataforma com um preço promocional de 3,99€. Esta promoção permite uma poupança de cerca de 30% enquanto mantiverem a sua subscrição. Os novos clientes, que assinem antes de 31 de Março, também terão oportunidade de subscrever o serviço com este preço especial. Depois de 31 de Março, será introduzida uma nova modalidade de subscrição anual, pelo preço de 46,99€.

