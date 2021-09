HBO Max ficará disponível em Portugal em 2022

A HBO Max tem lançamento previsto na Europa a 26 de Outubro. Os consumidores em Espanha e nos países nórdicos vão ser os primeiros a ter acesso à nova plataforma de streaming, que só chega a Portugal em 2022. Estará disponível tanto para novos clientes, como para os actuais subscritores.

Em Maio deste ano, a HBO Max celebrou o seu primeiro aniversário nos Estados Unidos, dando início ao seu plano de expansão em Junho, com o lançamento da plataforma em 39 territórios da América Latina e das Caraíbas. Agora, é a vez da Europa ver substituídos os serviços de streaming da marca HBO actualmente existentes.

A chegada a Portugal vai demorar mais do que o inicialmente previsto, mas esperam-se novas funcionalidades e o dobro do conteúdo, com uma maior variedade de histórias para todos os públicos, através do acesso às marcas mais adoradas da WarnerMedia, incluindo Warner Bros., Cartoon Network, DC, Adult Swim e Turner Classic Movies.

Até ao lançamento do novo serviço, que acontecerá em Portugal ao mesmo tempo que nos países do Leste da Europa, continua a operar a versão portuguesa da HBO. Tal como a plataforma congénere espanhola, o serviço da HBO Portugal é providenciado pela filial HBO Nordic.

