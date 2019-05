Healthy Market Cascais: desporto, workshops e um mercado saudável

Entre 25 e 26 de Maio, Cascais recebe a primeira edição do Healthy Market na FIARTIL, no Estoril, com actividades na área do desporto, alimentação e saúde.

O evento surge da vontade de Diogo Valente que depois de ultrapassar uma situação de excesso de peso sentiu a necessidade de alertar e consciencializar outros para um estilo de vida saudável. “O estilo de vida saudável deve ser adaptado a cada um de nós e não ao contrário, só assim é possível vivê-lo a longo prazo e foi esta a base para o conceito do evento”, escreve em comunicado. Diogo juntou-se aos seu amigo Tiago e ambos fizeram nascer o Healthy Market Cascais.

Ao longo de dois dias vai ser possível treinar num ginásio ao ar livre com acompanhamento de profissionais, para além de assistir a talks com dicas para optimizar o treino. Ainda na temática da actividade física poderá experimentar desportos de combate no ringue de boxe ao ar livre ou participar nas aulas de dança na zona de step up.

Para quem gosta de modalidades para ficar zen, existe uma zona Mindfulness com iniciativas de yoga, meditação, massagens e terapias alternativas.

Além de todas as actividades, haverá ainda um mercado com mais de 100 marcas, desde o vestuário à cosmética, e ainda uma zona inteiramente dedicada à alimentação saudável. Dentro da temática da alimentação saudável poderá calçar as galochas e ser agricultor na horta bio ou vestir o avental para entrar em acção na cozinha do evento com workshops de culinária.

Fiartil. 25 e 26 de Maio 09.00-19.00. 2€/diário e 3€/passe.

