Heavy Rock Festival tem data extra com Sabaton e Rise Against

O maior festival de metal do país anunciou mais um dia de concertos no Estádio Nacional: 2 de Julho.

Boas notícias para os fãs do rock pesado e do metal. O Heavy Rock Festival confirmou, esta quinta-feira, a presença de mais três bandas — Kvelertak, Sabaton e Rise Against — e ainda mais um dia de concertos, 2 de Julho. São agora três dias de festival a decorrer a partir de 30 de Junho, no Estádio Nacional.

A nova data agora anunciada conta já com duas confirmações de peso: os suecos Sabaton e os norte-americanos Rise Against. Com tudo, a organização do festival, que é o maior do seu género no país, fez saber ainda que serão anunciados outros nomes para este dia extra.

Já os noruegueses Kvelertak juntam-se ao alinhamento do primeiro dia, 30 de Junho, que tem os Avenged Sevenfold, os Megadeth, os Kreator e os Bizarra Locomotiva como nomes já confirmados.

Ao segundo dia de festival, 1 de Julho, o cartaz fica completo com as actuações dos Bring Me The Horizon, Mastodon, Killswitch Engage, Crossfaith e Sylosis.

Os passes, já esgotados, adquiridos para os dois dias iniciais são agora válidos para os três dias do festival. Os bilhetes diários estão à venda por 50€ e podem ser comprados online.

Estádio Nacional, Cruz Quebrada. 30 de Junho, 1 e 2 de Julho.

