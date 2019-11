Heden, um paraíso para trabalhar a ver navios

Depois de Manuel Bastos e Lázló Vargá se terem iniciado há dois anos no mundo dos coworks, eis que se planta o quarto Heden, junto ao Terminal de Cruzeiros, construído para ser auto-suficiente. Não há nenhum outro do género no país.

Em 2017, abriram na Graça o primeiro cowork. Seguiu-se o Chiado, Intendente, e agora uma nova casa no Terminal de Cruzeiros de Lisboa. Em Dezembro, abre o Heden Santa Apolónia, o novo espaço de Manuel Bastos e Lázló Vargá tem agora vista-rio (ou cruzeiro, dependendo da afluência de navios) e a mesma pretensão a ser um pólo criativo, preocupado com a sustentabilidade e a querer relacionar-se com a vizinhança.

Fotografia: Inês Félix

O espaço de mil metros quadrados quer ser o primeiro cowork auto-suficiente do país. Para cumprir essa meta, foram instalados no telhado 100 painéis fotovoltaicos, que permitem armazenar um máximo de cerca de 30kW de energia. E porque a preocupação em diminuir o consumo energético é política da casa, foram pensadas duas fachadas bioclimáticas. O nome pode parecer complexo, mas não é mais do que uma estrutura formada por plantas, neste caso heras, que no Verão climatizam o espaço e permitem reduzir o consumo do ar-condicionado. O cowork instalado numa das duas estruturas complementares ao edifício principal do terminal de Santa Apolónia, projectado por Carrilho da Graça, está inserido no primeiro piso. No rés-do-chão, a chef Marlene Vieira (Panorâmico, Time Out Market) abrirá dois restaurantes, um de fine dining e outro mais informal. Este Heden tem capacidade para 111 mesas, sendo que metade da lotação está reservada para a Ironhack, uma escola internacional de programação.

Heden Cowork

Junto ao open space com 32 lugares, pensado para pequenas empresas e trabalhadores solitários, há uma sala para a prática de yoga, meditação ou simplesmente para dormir. O espaço está ainda dotado de duas salas de reunião, um auditório para 120 pessoas e um pequeno terraço. Acima de tudo, Manuel Bastos quer que este cowork evolua para uma espécie de coliving. “Não se trata apenas de um espaço em que se vem trabalhar e acaba aí”, diz-nos. “Queremos criar espaços que se relacionam com o bairro e com o que existe à sua volta”.

Heden Cowork

Arte, música, cinema farão parte da programação cultural, assim como conversas e palestras. Para breve, está fechado o World GIS Day, uma iniciativa sobre mapeamento, geolocalização e controlo tipográfico, com implicações práticas no combate às alterações climáticas. O espaço pode, aliás, ser alugado para concertos, espectáculos ou eventos de empresas.

Manuel Bastos e Lázló Vargá não querem que o Heden seja apenas um sítio em que se trabalha, há que “oferecer hospitalidade” e aproximar “estrangeiros e nativos para que possam colaborar”. Parte dos planos poderá passar por se expandirem para o Porto.

Doca Jardim do Tabaco, Terminal de Cruzeiros de Lisboa - Edifício NE 1.º Piso (Santa Apolónia).

