Henrique Sá Pessoa nomeado para o The Best Chef Awards

Chef do Alma, em Lisboa, junta-se a Ricardo Costa do the Yeatman, no Porto, na lista de nomeados ao prémio que elege os 100 melhores chefs do mundo.

Henrique Sá Pessoa juntou-se a Ricardo Costa, do Yeatman, na lista de nomeados ao The Best Chef Awards, prémio criado há cinco anos pela neurocientista polaca Joanna Slusarczyk e pelo gastrónomo italiano Cristian Gadu.

A cerimónia, que este ano acontece entre 13 e 15 de Setembro, em Amesterdão, nos Países Baixos, dá a conhecer os 100 melhores cozinheiros do mundo. René Redzepi, do Noma, em Copenhaga, liderava a lista no ano passado. José Avillez, chef do Belcanto, em Lisboa, surgiu em 70.º lugar. Nesse ano, Henrique Sá Pessoa chegou a ser nomeado, mas não constou da lista final.

Desde 25 de Fevereiro estão a ser anunciados, a um ritmo diário, cada um dos novos candidatos. A 6 de Junho começa a votação, na qual todos os 100 chefs incluídos na lista do ano anterior e os novos 100 candidatos votam nos seus pares. Cada votante pode escolher dez nomes de entre os 200 candidatos totais.

Na sua apresentação, Sá Pessoa, chef do Alma, diz apenas acreditar na boa ou na má cozinha, definindo a sua como “uma com sabor, gosto refinado, técnica perfeita e produto excelente”. Na base da sua filosofia culinária estão as viagens à volta do mundo, em particular a paixão pela Ásia, refere, bem como o conhecimento da cozinha tradicional e da vida em Lisboa.

Ricardo Costa, chef do The Yeatman, no Porto, é descrito como sendo um seguidor da filosofia do hotel em que o restaurante está inserido, “mostrando o melhor do que Portugal tem para oferecer, os seus produtos locais e receitas tradicionais preparadas com talento contemporâneo e técnicas inovadoras”. Nos próximos 66 dias serão apresentados os restantes nomeados.

