Herbie Hancock é o novo nome do EDP Cool Jazz

O músico que fez parte da banda de Miles Davis e é um dos grandes nomes do jazz vai subir ao palco do EDP Cool Jazz em Julho. Os bilhetes são postos à venda esta quinta-feira.

Herbie Hancock é a nova confirmação do EDP Cool Jazz. O pianista, que é um dos maiores nomes do jazz, sobe ao palco do Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, a 29 de Julho.

O teclista integrou a banda de Miles Davis entre 1963 e 1968 e assumiu-se com uma das personalidades que revolucionou o jazz através da incorporação de elementos electrónicos. Hancock conseguiu renovar o género com a introdução de variantes como o "Post Bop", termo que designa pequenos grupos de jazz, criados nos anos 1960.

"Cantaloupe island", "Watermelon Man", "Maiden Voyage", "Chameleon" e os singles "I thought it Was You" e "Rockit", são algumas das composições mais marcantes de Hancock.

O músico de 79 anos foi premiado com 14 Grammys ao longo da sua carreira, incluindo o de melhor álbum do ano em 2007, com River: The Joni Letters. Em 1986 venceu o Óscar de melhor banda sonora original com o filme Round Midnight.

John Legend (3 de Julho), Neneh Cherry+Kokoroko (22 de Julho), Lionel Richie (25 de julho) são os nomes anunciados para o festival até ao momento. O preço dos bilhetes para o concerto de Herbie Hancock custam entre 25 e 50€ e serão postos à venda a partir desta quinta-feira.

EDP Cool Jazz, Hipódromo Manuel Possolo, 29 de Julho. 25-50€.

