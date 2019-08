Hey Mate abre nova loja no Chiado e há gelados grátis no sábado

Há mais um bairro em Lisboa onde pode comer os famosos gelados de rolinho da Hey Mate. A inauguração oficial da nova loja do Chiado está marcada para o próximo sábado, com uma campanha dois por um, mas já pode ir conhecer as novidades da carta de Verão, como o gelado de Sumol de maracujá.

Os amigos António Dias e Ricardo Paulos descobriram os gelados de rolinho tailandeses pela primeira vez nas ilhas Gilli, na Indonésia. Quando voltaram a Portugal, abriram a Hey Mate primeiro na Casa da Guia, em Cascais, depois mais dois espaços na Grande Lisboa e um terceiro no Algarve, em Portimão. Agora, inauguram o quinto no Chiado, na Rua Nova do Almada, 64. Se comprar um gelado de rolinho no dia 10 de Agosto, a Hey Mate oferece outro de valor igual ou inferior. A oferta é válida apenas na nova loja e os clientes vão ter de dizer aos funcionários, no acto de pagamento, as palavras mágicas: “Hey Mate é vida.”

Fotografia: Duarte Drago

“A loja é híbrida, uma espécie de quiosque, por isso só vende para fora, não tem lugares sentados”, explica à Time Out António Dias. “A ideia é o cliente ver o espectáculo, com os gelados a serem feitos numa placa gelada a -20 ºC, onde se misturam os ingredientes, e depois saborear o gelado enquanto passeia pelo Chiado.”

Na nova carta do Verão, encontrará entre as novidades gelado de sumol de Maracujá, graças a uma parceria com a marca de refrigerantes, mas também gelado de manga, ideal para os fãs de fruta, e gelado de bolacha oreo e lima, uma nova combinação improvável. Todos os gelados são artesanais, feitos no momento e à frente do cliente.

Hey Mate. Rua Nova do Almada, 64 (Chiado). Seg-Dom 12.00-23.00.

