Hey Soleil: a nova loja amiga do ambiente em São Bento

A marca portuguesa sustentável Hey Soleil acaba de saltar da internet para Lisboa. Fomos espreitar o primeiro capítulo da colecção Les Animaux de Pablo.

O manifesto da Hey Soleil está colado à parede com fita-cola verde, mesmo em cima da pequena mesa de madeira cheia de lápis de cor para entreter os miúdos enquanto os pais tratam das compras. Somos simples, somos pequenos, somos livres, somos ousados e estamos agradecidos são alguns dos princípios da marca que nasceu há um ano online e que acaba de ganhar morada em São Bento. “Trabalhei durante muito tempo em grandes empresas e queria uma coisa mais pequena, mais sustentável”, explica a fundadora, Mafalda Viana, que ficou chocada com a produção em série e o desperdício têxtil que viu enquanto trabalhava em Barcelona.

De regresso a Lisboa, a designer encontrou um pequeno espaço para montar o seu ateliê e expor as peças para bebé e criança de algodão inacreditavelmente suave, 100% orgânico, desenhadas e produzidas em Portugal. “O toque não se vê online, e isso era um problema. Fazia todo o sentido ter um showroom, para as pessoas sentirem as peças.”

Pendurados num charriot ou bem dobradinhos em prateleiras e bancos de madeira, estão os bodies, t-shirts, calças, camisolas, casacos e macacões intemporais e unissexo da colecção Chapter 1 - Les Animaux de Pablo, com ilustrações do basco Luís Mazón inspiradas nos animais de Picasso. “É tudo desenhado para durar, resistir ao tempo e às modas. Quando deixam de servir podem passar de irmãos para irmãs, circular entre primos e amigos”, explica Mafalda, que no futuro gostava de encontrar um modelo de economia circular, para as pessoas poderem devolver as peças que já não usam.

Em Janeiro chega o segundo capítulo da colecção – aqui as peças contam uma história e não são classificadas por estações do ano, Verão e Inverno –, com tecidos perdidos, resgatados dos armazéns. Para o futuro estão ainda previstos workshops para os mais novos no showroom que em Dezembro estará aberto aos fins-de-semana, para todos os que querem ter um Natal amigo do ambiente e oferecer presentes com a certificação OEKO-TEX.

Rua Quintinha 72A (São Bento). Seg-Sex 11.00-19.00, Sáb 11.00-14.00. (em Dezembro, fins-de-semana 11.00-18.00)

