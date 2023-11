Hip, hip, hurra! O Jardim Botânico faz 145 anos

Antes de mais, mal acabe de escolher o que quer fazer no aniversário do Botânico, dia 11 de Novembro, corra a inscrever-se. As actividades são gratuitas, mas têm 20 participantes como lotação máxima (geral@museus.ulisboa.pt | 21 392 1808).

As visitas orientadas pelos curadores das colecções são, claro, de não perder. Começam às 09.00 com As aves do Jardim Botânico, por Paulo Marques, do MUHNAC-UL, ou seja, do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, seguido logo às 10.00 por Os peixes do Jardim Botânico (sim, peixes!), por Judite Alves, também do MUHNAC-UL.

Às 11.00, a vida começa a complicar-se: ou Os líquenes do Jardim Botânico, por Palmira Carvalho, MUHNAC-UL, ou Os fungos do Jardim Botânico, por João Luís Batista Ferreira, da Universidade de Lisboa. Às 12.00 também tem de escolher entre conhecer A História do Jardim Botânico desde a sua fundação há 145 anos, por Ana Godinho, MUHNAC-UL, ou Os insetos do Jardim Botânico, por Roberto Keller, MUHNAC-UL.

Depois da hora de almoço, às 14.00, mais escolhas difíceis: Os briófitos (musgos, hepáticas e antocerotas) do Jardim Botânico, por César Garcia e Cecília Sérgio, MUHNAC-UL e cE3c-FCUL (Faculdade de Ciências da UL), ou Histórias que o jardim conta, por Raquel Barata, MUHNAC-UL? Às 15.00 terminam as visitas, com a intervenção de Judite Alves, subdirectora do museu, e segue-se uma visita/conversa com botânicos e arquitectos paisagistas no Jardim Botânico.

Paralelamente, decorre a oficina para famílias com crianças a partir dos 3 anos Aprender a guardar o outono, às 10.30. A oficina gira em torno de um menino que tem como brinquedo favorito um herbário e é conduzido por Norma Pott, autora do livro O Menino guardador de folhas, que é lançado às 12.00.

Não conseguiu inscrever-se em tudo o que queria? Que excelente oportunidade para ir à X Feira da Matemática, com jogos, demonstrações e palestras, tudo de participação gratuita e sem necessidade de inscrição. As actividades decorrem o dia todo, das 10.00 às 17.00, no Museu e no Jardim Botânico, e olhe só para alguns dos nomes: Geometria Divertida, Origami, Jogos e Quebra-cabeças Matemáticos, Uma Aventura no Mundo dos Grafos, Jenga Matemático com Desafios... Promete.

+ Um passeio pelo Jurássico no jardim das cicas do Botânico de Lisboa

