Ho, ho, ho! A Time Out Especial Natal chega às bancas esta quarta-feira

Memórias de Natal, não há duas iguais. A tradição à mesa, o ritual da distribuição dos presentes, o encontro da família: muda todos os anos, muda para toda a gente. Uns usam as melhores jóias e vestem-se a rigor para a consoada, outros correm para a árvore bem cedinho para ver o que o Pai Natal deixou, ainda de pijama e pantufas. Uns deliram com um simples bacalhau cozido, outros não se cansam de inventar novas receitas. Uns vêem e revêem clássicos do cinema aninhados no sofá, outros brindam alto, a tudo e a todos, mesmo que alguns copos acabem partidos. Uns guardam na memória (e naquele baú cheio de pó, algures no sótão) a boneca que não estavam à espera de receber, outros a lembrança de como um simples presente comoveu um filho, um irmão, o pai, a avó, até aquele primo afastado que se vê uma e só uma vez ao ano: no Natal, claro está.

A revista especial que chega esta semana às bancas quer ajudar a criar memórias, boas memórias, do último Natal da década. Há centenas de ideias de prendas, para pessoas diferentes, famílias diferentes, diferentes tradições. Há lojas novas para explorar e lojas históricas para não deixar morrer, presentes para o amigo secreto e presentes para o maior amigo. Há jantares de Natal e receitas para a consoada de grandes chefs da cidade – que assim partilham, também eles, as suas melhores memórias de Natal.

Junte-se a nós na contagem decrescente para o melhor Natal de sempre. E não se esqueça de guardar uma memória, para recordar no ano que vem, no outro a seguir, e sempre.

Feliz Natal.

