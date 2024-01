Hoje pode ver a primeira lua cheia do ano: a Lua do Lobo

Que melhor sítio para se deslumbrar com a Lua do Lobo, esta quinta-feira, do que a atmosférica serra que já se chamou Monte da Lua? Há dois passeios programados.

É a primeira lua cheia de 2024 e isso dá-lhe direito a um nome próprio: a Lua do Lobo. Acontece esta quinta-feira, 25 de Janeiro. E que outro local melhor para a sentir em toda a sua intensidade do que a Serra de Sintra, sempre envolta em lendas e brumas? Quase conseguimos ouvir já os lobos, que a lenda diz uivarem à lua cheia.

Nesta noite especial, a Hike Land organiza uma caminhada que parte do centro histórico da vila de Sintra e se embrenha pelo Caminho dos Castanhais, por entre castanheiros e sobreiros centenários, sempre acompanhado pelo brilho da lua, que vai ver por entre as frondosas ramagens. O percurso prossegue, passando pela mística Quinta da Regaleira, e segue serra acima por um caminho ladeado de muros, onde se sente toda a intensidade da serra à noite. No topo, as vistas para o Castelo dos Mouros e Palácio da Pena ganham uma aura única sob esta primeira lua cheia do ano, numa noite que se prevê límpida e fria. O regresso faz-se por um trilho de vegetação densa, naquela típica atmosfera mágica da serra.

A caminhada começa hoje, quinta-feira, às 20.30 e termina... à meia-noite, claro. São oito quilómetros encantatórios num passeio de dificuldade moderada, com inscrição aqui. Leve uma caneca para beber um chá quentinho no final.

Mas há mais quem celebre esta primeira lua cheia com um passeio em Sintra. A Green Trekker, por exemplo, parte às 23.30 da Malveira da Serra rumo à Pedra Amarela e depois à Peninha, uma ermida num local tão especial que nos tira a fala. De ambos os pontos terá vistas fantásticas para a costa de Sintra e o oceano debaixo deste luar imenso. Inscrições aqui. Em Lisboa, a Caminhando organiza a sua já habitual Caminhada de Lua Cheia por Miradouros e Ascensores de Lisboa, com início às 20.20 na Praça do Comércio. Inscrições aqui.

