¡Hola, Lisboa! Seis marcas espanholas dão um ar da sua graça na Kenay Home

Entre os sofás, mesas, cadeiras, almofadas e candeeiros da Kenay Home, que abriu junto à Avenida da Liberdade no final de 2024, estão por estes dias biquínis e fatos de banho, botas e sandálias, roupas de bebé, vestidos, chapéus de palha e carteiras. Em comum? São de marcas espanholas que não estão presentes em Portugal. O objectivo do pop-up Kenay&Co, para visitar entre os dias 29 e 31 de Maio, é precisamente apresentar a Lisboa o melhor do outro lado da fronteira.

Depois de subir as escadas da entrada da loja de decoração, encontra à direita a Mi Canesú, uma marca de moda infantil onde não faltam folhos, flores e malhas. Do lado esquerdo, brilham as malas em pele de Olivia Mareque, que na mais recente colecção chegam em várias cores e com alças em espiral.

Salvador Colaço

Mais à frente, o Verão faz-se sentir nos padrões da Sophie+Lucie, no swimwear da Robin e nas palhas da La Mansa: na primeira há flores, bandanas e batik com fartura entre vestidos, saias e conjuntos completos de calças e camisa; na segunda, biquínis, fatos-de-banho, saídas de praia e acessórios como óculos escuros e colares com búzios; e ao fundo está a marca que quer dar uma nova vida ao artesanato global, com chapéus, leques e sacos de praia coloridos em fibra de palha de palmeira, ráfia ou algodão.

Vai ainda encontrar o calçado feito à mão da Micuir, que tem loja própria em Madrid – em Espanha, são vendidos 11 mil pares de sandálias e botas em pele desta marca por ano.

Salvador Colaço

Sara Valverde, responsável de comunicação da Kenay Home, foi a responsável pela curadoria do primeiro pop-up internacional da marca. "Escolhi estas marcas porque me representam, seleccionei-as como se fossem para mim. A Kenay oferece moda de casa – e em casa convivemos com roupa e beleza. Foi isso que quisemos juntar."

Além das seis marcas espanholas à venda até sábado às 19.30, há ainda ramos de flores secas da portuguesa Amor e Lima e cosméticos da Elizabeth Arden.

Rua Rodrigues Sampaio, 111 (Marquês de Pombal). Kenay & Co Pop-Up: Qui-Sáb 10.30-19.30

